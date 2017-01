Taques nomeia Curvo para comandar MP; indicado é do grupo de Prado

Assessoria Mauro Curvo será nomeado para chefia do MP

Sem surpresa, o governador Pedro Taques (PSDB) anunciou nesta segunda (9) a nomeação do promotor de Justiça Mauro Curvo para o cargo de procurador-geral de Justiça de Mato Grosso para o biênio 2017/2018. A nomeação será publicada no Dário Oficial do Estado desta terça (10). Curvo assumirá no lugar de Paulo Prado, que comandou o MP por quatro mandatos.

“O governador escolheu o primeiro da lista tríplice encaminhada pelo Ministério Público, respeitando a vontade manifestada pela maioria dos membros da instituição, embora tivesse a prerrogativa de escolher qualquer um dos três qualificados nomes indicados”, frisou o chefe da Casa Civil, Paulo Taques.

De acordo com o secretário, “o governo tem absoluta confiança que o relacionamento entre Executivo e Ministério Público continuará sendo pautado pelo respeito e colaboração institucionais, respeitando-se a independência, autonomia e responsabilidades de cada ente público”.

Da lista tríplice encaminhada pelo MP, constavam ainda os nomes do promotor José Antônio Borges Pereira (segundo colocado) e da procuradora Eliana Cícero Maranhão (terceira colocada). No início do registro das candidaturas também disputou a promotora Ana Luiza Peterlini, única candidata da oposição.

Na escolha da lista, Mauro Curvo recebeu 140 votos, seguido por José Antônio Borges, que teve 115 votos e a terceira colocada, Eliana Maranhão, que obteve 97 votos. Na última segunda (2), levou os três nomes para Taques a fim de reforçar a escolha pelo promotor Curvo. Na ocasião disse que a cerimônia de posse deve ocorrer na primeira semana de março. (Com Assessoria)

