Taques pede para pagar dívida de R$ 500 milhões com Poderes em 2018

Gilberto Leite Presidente Eduardo Botelho quer reunir com Poderes depois do carnaval para apresentar contraproposta para receber parte de R$ 500 milhões ainda este ano

O governador Pedro Taques (PSDB) quer pagar o duodécimo atrasado dos Poderes somente em 2018. A dívida chega a R$ 500 milhões e, segundo o presidente da Assembleia, Eduardo Botelho (PSB), o grupo deve fazer uma contrapartida para que pelo menos parte do montante seja pago este ano. A contraproposta deve ser discutida entre ele e os presidentes de todos os Poderes na quinta (2), depois do Carnaval.

Com isso, a proposta do governo de pagar de forma parcelada em abril cai por terra, pois o governo percebeu que não conseguiria honrar o que prometido. “Não tem como cumprir a partir de abril como estava previsto. Vamos fazer uma contraproposta”, disse destacando que o Estado tem um déficit orçamentário de R$ 1,9 bilhão anuais. Botelho esteve reunido hoje (21) com o governador, que também contou com a presença dos secretários de Fazenda Gustavo de Oliveira, Planejamento (Guilherme Muller) e da Casa Civil (Paulo Taques), para falar dos ajustes fiscais.

“Nós estamos aí numa situação que as despesas estão aumentando mais do que a receita e precisa ser estancado isso, senão, daqui a pouco, o Estado fica totalmente inviável", disse o socioalista.

Taques começou nessa segunda (20), uma rodada de conversas com os presidentes dos Poderes, a fim de apresentar o cenário fiscal atual de Mato Grosso. O primeiro a conhecer os dados para 2017, e discutir soluções até 2018, foi o presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Rui Ramos. Hoje foi a vez de Botelho. Taques ainda deve se reunir com Tribunal de Contas e Ministério Publico do Estado.