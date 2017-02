Taques prevê déficit de R$ 2,3 bi e diz para a equipe apertar mais os cintos

Mayke Toscano Governador Pedro Taques faz reunião com secretários e adjuntos e aponta situação crítica do Estado

O governador Pedro Taques (PSDB) e o vice Carlos Fávaro (PSD) reuniram todos os secretários e adjuntos, na manhã desta sexta (24), para debater o cenário fiscal do Estado. Na reunião, o tucano anunciou que o déficit fiscal em 2017 deve chegar a R$ 2,3 bilhões no orçamento de R$ 18,4 bilhões. Os números não levam em conta os restos a pagar do ano anterior, que ainda estão sendo levantados pela equipe técnica.

Taques ainda afirmou que entende que todas as pastas têm demandas urgentes por recursos. Entretanto, determinou aos secretários e adjuntos que “apartem ainda mais os cintos” enquanto a equipe econômica estuda novas medidas para equilibrar a situação financeira do Estado.

Segundo Taques, duas possíveis soluções estão em análise. Uma delas é promover o enxugamento da folha que deve chegar a R$ 9,9 bilhões neste ano. Outra medida seria buscar nova renegociação da dívida do Estado que até o ano passado estava em R$ 7 bilhões, valor referente a empréstimos contraídos com autarquias do governo federal, como o BNDES e a Caixa Econômica Federal, para investimentos em obras da Copa, além de outras dívidas contraídas pelas gestões anteriores. Desse total, cerca de R$ 1,7 bilhão está dolarizado.

Outra medida reforçada por Taques na reunião foi a negociação com os Poderes e órgãos autônomos referentes aos repasses constitucionais. O Executivo propõe adiar para 2018 o pagamento dos quase R$ 500 milhões em atraso perante Assembleia, Tribunal de Justiça (TJMT), Ministério Público Estadual (MPE) e Tribunal de Contas do Estado (TCE) e busca o entendimento.

Como fator positivo, Taques afirmou que existe a expectativa que o fluxo de caixa, que caiu nos meses de janeiro e fevereiro, se normalize em março. Com isso, afirma que será possível voltar a pagar os salários do funcionalismo primeiro no dia 5 subsequente e depois no dia 30 do mês trabalhado a partir de julho. Atualmente, os servidores estão recebendo todo dia 10 devido a crise financeira.

O secretário estadual de Comunicação Kleber Lima resumiu a tônica da reunião. “O Governo continua no esforço para superar a crise, cortando despesas e fazendo todo esforço possível para preservar os investimentos”, disse em entrevista ao .