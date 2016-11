Taques quer multa da repatriação e busca aval para crédito internacional

Gilberto Leite Governador Pedro Taques destaca disposição de Michel Temer para debater com governadores

O governador Pedro Taques (PSDB) vai a Brasília, nesta terça (22), para participar do Fórum dos Governadores. Segundo ele, o objetivo da reunião é dar prosseguimento ao diálogo de enfrentamento dos desafios, alcançar a estabilização fiscal e assegurar a retomada do crescimento econômico nacional.

Entre os assuntos em pauta está a possibilidade dos estados abrirem mão dos recursos da multa referente à repatriação dos recursos do exterior. Entretanto, Taques se posiciona contra a medida.

“Vamos discutir o assuntos com os 27 governadores. Em princípio, sou contra abrir mão, tanto que ajuizamos ação. Também vamos tratar da PEC que limita os gastos públicos”, declarou Taques, lembrando que o Governo de Mato Grosso e outros 11 Estados ingressaram com Ação Civil Originária (ACO) no Supremo Tribunal Federal para cobrar parte da multa sobre recursos mantidos no exterior e que foram repatriados pelo programa do Governo Federal. Os Estados cobram no Judiciário o direito de 21,5% do total de multas arrecadadas com o programa de repatriação de divisas.

Taques também será recebido, a partir das 15h, pelo ministro da Fazenda Henrique Meirelles. Na audiência, o governador vai buscar o aval da União para Mato Grosso efetuar operações de crédito internacionais.

O retorno para Mato Grosso ainda na terça está condicionado à agenda do presidente da República Michel Temer (PMDB). Isso porque Taques aguarda a confirmação da reunião com os governadores que pode ser realizada somente na quarta (23) pela manhã.

MT e 11 Estados vão ao STF cobrar da União parte de multa da repatriação

Segundo Taques, Temer trata os governadores de forma diferenciada e demonstra mais capacidade de diálogo que a antecessora Dilma Rousseff (PT). “Ele recebe os governadores. Fui recebido por Michel Temer em seis meses, seis vezes. Só essa semana serão mais duas, totalizando oito vezes”, completou.

PSDB

Na próxima sexta (25), Temer receberá no Palácio da Alvorada os seis governadores do PSDB para ouvir sugestões sobre a administração pública. Além de Taques, a lista inclui Beto Richa (PR), Geraldo Alckmin (SP), Reinaldo Azambuja (MS), Marconi Perillo (GO) e Simão Jatene (PA).