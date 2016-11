Taques rebate Blairo Maggi e diz que pensa somente nas futuras gerações

Gilberto Leite Governador Pedro Taques prefere não polemizar com Blairo Maggi e diz que pensa no futuro

O governador Pedro Taques (PSDB) rebateu as recentes declarações do ministro da Agricultura Blairo Maggi (PP) sobre a possível inviabilidade do reeleição. “O ex-governador Blairo Maggi tem direito de falar o que quiser e nós temos que trabalhar bastante. Não penso nas próximas eleições e sim nas próximas gerações”, declarou o tucano após evento sobre a reativação do Porto de Cáceres para fortalecimento da ZPE, com a participação do ministro das Relações Exteriores José Serra, realizado ontem (14) à noite, no Palácio Paiaguás.

Na semana passada, Blairo disse que caso Taques esteja inviabilizado para disputar a reeleição, nomes como o prefeito de Cuiabá Mauro Mendes (PSB) ganham força para concorrer ao Governo do Estado em 2018. “Se o governador chegar ao final de seu mandato com as mesmas dificuldades que hoje se apresentam no Estado, que são parte de responsabilidade da administração e parte da situação econômica, certamente não só Mauto Mendes, mas outros vão querer disputar esse posto. Isso não vale só para o Pedro Taques, mas para qualquer político”, afirmou durante ato político do PP.

Blairo, que foi governador por quase oito anos, ainda avaliou que Mauro reúne boas condições para ingressar na disputa. Entretanto, acredita que a concretização da candidatura dependerá do cenário no ano eleitoral. “Mauro Mendes sai da Prefeitura muito bem avaliado, mas o que ele vai disputar em 2018 depende do futuro. O governador Taques tem direito à reeleição e, certamente, irá tentar. Se o governador tiver condições de disputar com chances reais de ganhar, acho que Mendes deve desistir desse projeto de Governo”, concluiu.