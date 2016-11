Taques recebe Emanuel, confirma as parcerias e quer relação institucional

Reprodução Taques e Emanuel posam para foto após encontro realizado no Palácio Paiaguás nesta quinta

O governador Pedro Taques (PSDB) recebeu o prefeito eleito de Cuiabá Emanuel Pinheiro (PMDB) de forma amistosa e rápida em seu gabinete nesta quinta (3), no Palácio Paiaguás. Adversários no campo político, ambos afirmaram que pretendem ter relação republicana e institucional, sempre visando o melhor para a Capital.

Emanuel revelou que Taques colocou o governo à disposição de Cuiabá para continuar as parcerias já firmadas, como os repasses na área da saúde e infraestrutura, independentemente das divergências partidárias. “Governador foi solicito e despreendido, deixando claro que o calor do processo eleitoral foi deixada de lado. Águas passadas não movem moinhos e por Cuiabá vamos nos unir para atender expectativa da população”, afirma o deputado.

Taques, por sua vez, declara que a vontade do povo cuiabano foi feita e não tem o porquê prejudicá-lo em razão da eleição. “Eu adoro eleição. Se tiver hoje de tarde, quero disputar. Agora temos que administrar. Tenho certeza na relação republicana entre estado município. Conheço Emanuel desde que era criança, conheço família dele. Ele é prefeito eleito tenho que acatar isso”, disse o tucano.

Em relação a propostas, o peemedebista se colocou à disposição para unir a bancada federal e estadual visando a liberação dos R$ 420 milhões advindos do FEX. “Ele recebeu de bom grado e qualquer passo iríamos conversar novamente. Ao lodo do governo para trabalhar politicamente para Cuiabá porque importante também para o Estado”, ressalta.

Taques lembrou ainda dos investimentos que estão sendo feitos em Cuiabá, como os R$ 50 milhões repassados para a construção do novo pronto-socorro, assim como a recuperação das avenidas CPI, Prainha e Fernando Correra. “afirmamos compromisso de fazer VLT ande, e será feito”, salienta.

Defensor do término das obras do VLT, onde travou duros embates com o governo estadual, Emanuel revelou ainda que o Governo pretende retomar e concluir parte das obras do modal que vai até a avenida 15 de Novembro. “Até prazo máximo de 2018, o que me deixou feliz porque tenho o VLT como mola propulsora do desenvolvimento da Capital”, explica.

De lados opostos na eleição deste ano, Emanuel e Taques evitaram aparições públicas lado a lado a não ser a foto oficial do encontro. A coletiva, por exemplo, foi realizado de forma separada, sendo Emanuel o primeiro falar, logo em seguida, o governador. Conforme assessoria, o chefe do Executivo também estava numa agenda com os secretários enquanto o peemedebista prestava coletiva.

Eleição

Na eleição da Capital, Taques apoiou o candidato derrotado Wilson Santos (PSDB) que obteve 39,59% dos votos, o que representa 103.483 eleitores. Já Emanuel foi eleito com 60,41%, representando 157.877 cuiabanos.