Taques remaneja jornalista Ana Rosa do Gcom para a chefia do Gabinete

A jornalista Ana Rosa Fagundes, atual adjunta de Comunicação Integrada do Gabinete de Comunicação (Gcom), será remanejada para chefia de Gabinete do governador Pedro Taques (PSDB). Com isso, ficará responsável pela gestão do gabinete, da agenda e interlocução com as secretarias de Estado.

O secretário de Gabinete, José Arlindo, que acompanha Taques desde o Ministério Público Federal (MPF), permanece no cargo. Entretanto, seu foco será coordenar a Caravana da Transformação que terá 10 edições em 2017.

Ana Rosa atuou na equipe de comunicação nas campanhas eleitorais em 2010 e 2014. Além disso, foi assessora de imprensa no período em que Taques esteve no Senado.

O novo adjunto de Comunicação Integrada do Gcom será definido pelo jornalista Kleber Lima. Ao substituir Jean Campos, que comandará o Escritório de Representação de Mato Grosso em Brasília, ele deve promover mudanças na cúpula da comunicação do Estado.

Kleber substituirá Jean Campos no comando da Comunicação do Estado