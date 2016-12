. Governador Pedro Taques com a filha Renata Taques

O governador Pedro Taques (PSDB) vai ter uma "miniférias" e se afasta do Palácio Paiaguás nesta quarta (28) para realizar uma viagem com duração de oito dias. A informação foi confirmada pelo gabinete do governador. Durante esse período, Taques continuará respondendo pelo comando do Executivo porque a viagem não será para fora do país.

Taques deve sair de Cuiabá à tarde e volta somente em 5 de janeiro, em viagem com a filha Renata Taques, e um dos destinos será São Paulo. O período fará com que o governador passe o réveillon fora da Capital e, diante disso, não vai estar presente na cerimônia de posse do prefeito diplomado Emanuel Pinheiro (PMDB).

Diferentemente do que já aconteceu em outras oportunidades, o governador não vai se licenciar do cargo. Em maio do ano passado, Taques viajou para os Estados Unidos, com isso, o vice-governador Carlos Fávaro ficou no comando de Mato Grosso pela primeira vez.

Fávaro voltou a assumir o posto em junho, quando o tucano foi para a Espanha participar de um fórum com outros governadores brasileiros.

Em abril desse ano o presidente da Assembleia Guilherme Maluf (PSDB) assumiu o governo após Taques e Fávaro viajarem para alguns países da América Latina. O objetivo da comitiva era estreitar laços e estratégias comerciais e ambientais com nações como a Argentina, Bolívia, Chile, Paraguai e Peru, que integram a Zona de Integração do Centro Oeste Sul-Americano (Zicosur).