Taques vai a Brasília para reunião com Temer sobre Segurança Pública

Gilberto Leite Governador Taques vai discutir plano de Segurança Pública em Brasília para

conter onda de facções criminosas que tem assolado o país nos últimos dias

O governador Pedro Taques (PSDB) se reúne com o presidente da República Michel Temer (PMDB), nesta quarta (18), no Fórum de Governadores do Brasil para debater o Plano Nacional de Segurança Pública apresentado pelo governo federal neste mês, depois de uma série de massacres ocorridos em presídios prisões do Amazonas e Roraima.

O plano contém medidas para combater a criminalidade e o alto índice de homicídios no país, contudo, o governo estadual, Poder Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública e a OAB-MT começaram, na última sexta (13), a debater ações que possam ser feitas para evitar uma crise nos presídios do Estado.

No encontro com os Poderes, Taques ponderou que a ação preventiva foi iniciada em 2016, antes dos episódios de mortes nos presídios em Manaus (AM) e em Boa Vista (RR). Ainda na sexta, Taques informou que R$ 44 milhões foram liberados pelo governo federal para construção de novos presídios ou ampliação dos existentes.

Em 2014, Mato Grosso tinha 240 presos usando tornozeleira eletrônica, o número subiu para 2,5 mil em 2016. O Estado já constrói três novas unidades, uma em Peixoto de Azevedo, uma em Porto Alegre do Norte e outra em Várzea Grande, para atender a Região Metropolitana e, com isso, amenizar a superlotação existente hoje no sistema prisional.

Plano de contingência

Segundo o Gabinete de Comunicação (Gcom), no início do ano o governo adotou um plano de contingência para prevenção e controle, após os conflitos entre facções criminosas em presídios do Amazonas e Roraima. A ação impediu mais de 50 mortes de detentos das unidades prisionais de Mato Grosso, além de atentados contra profissionais da Segurança, que se tornaram alvo dos criminosos.

O reforço realizado na Segurança Pública no último ano evitou mais de 200 mortes na Região Metropolitana, se comparado com o número de mortes registrado em 2015. O trabalho da Segurança Pública teve o incremento de 3.550 profissionais entre 2015 e 2016.

Sistema prisional

O sistema prisional de Mato Grosso possui 56 unidades, com 11.372 detentos, dentre os quais 41% são provisórios. Juiz da 2ª Vara de Execuções Penais, Geraldo Fidélis, ao ser questionado pelo sobre o risco de rebelião nas unidades prisionais de Cuiabá e Várzea Grande, avalia que a situação do Estado é pior que a de Manaus.

“Só que aqui nós estamos no comando, nós temos o poder, não o Poder Judiciário, mas o Executivo, que administra as cadeias através da secretaria estadual de Justiça e Direitos Humanos", disse o magistrado. (Com Assessoria)

Juiz avalia que a situação das prisões em MT já está pior que em Manaus