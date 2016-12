Taques vai para exterior com filha; Fávaro assume governo pela 6ª vez

Gilberto Leite Vice-governador Fávaro comandará Estado até 5 de janeiro, quando Taques retornará

O vice-governador Carlos Fávaro (PSD) assume o comando do Palácio Paiaguás pela sexta vez em três anos de gestão. Isso porque, o governador Pedro Taques (PSDB) vai se ausentar do governo para tirar oito dias férias na companhia da filha Renata Taques.

A princípio, o governador iria ficar no Brasil, mas optou por ir para o exterior. Ele embarca hoje (28) para São Paulo (SP) e na quinta (29) segue para um país da América do Sul, cujo destino não informado. O retorno do governador está previsto para 5 de janeiro, quando reassume o posto. O período fará com que Taques passe o réveillon fora da Capital e, por consequência, não acompanhará a posse do prefeito diplomado Emanuel Pinheiro (PMDB).

Da última vez que foi curtir férias, Taques foi a Portugal passar 10 dias com a família. O governador tem em seu passaporte carimbos dos Estados Unidos, Espanha, França e Emirados Árabes. Todas essas viagens foram em razão de compromissos políticos para trazer investimentos a Mato Grosso.

A primeira vez que Fávaro ficou no comando do Estado foi em maio do ano passado, quando Taques viajou para os Estados Unidos. O social-democrata voltou a assumir o posto em junho, quando o tucano foi para a Espanha participar de um fórum com outros governadores brasileiros.

Em abril deste ano o presidente da Assembleia Guilherme Maluf (PSDB) assumiu o governo, após Taques e Fávaro viajarem para alguns países da América Latina. O objetivo da comitiva era estreitar laços e estratégias comerciais e ambientais com nações vizinhas. Maluf foi o quinto presidente do Legislativo a assumir o governo nos últimos 25 anos.