Taques veta aumento de área sem licença para piscicultura; líder critica

. Projeto vetado queria mudar valores de tanques de piscicultura em Mato Grosso

O governo estadual vetou na íntegra o projeto de lei 509/2015 que pretendia dispensar o licenciamento ambiental e o pagamento de taxa de registro para piscicultores com até 12 hectares de lâmina d’água em tanque escavado e represa ou até mil m³ de água em tanque rede, valores muito diferentes do permitido hoje.

Conforme regulamentação do Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama), a dispensa de licenciamento e do pagamento da taxa para piscicultores é de até cinco hectares para tanque escavado ou 10 mil m³ para tanques de rede. Em ambos os casos, o cadastramento ao órgão competente é obrigatório.

O Executivo estadual, por meio da secretaria estadual de Meio Ambiente (Sema), opinou que a regulamentação desse projeto causará um significativo impacto ambiental, principalmente, na região da Bacia do Alto Araguaia. “Visto que diversos aspectos ambientais e de acesso ao crédito são influenciados por esta classificação, razão suficiente para o veto do artigo”, explica.

Derrubada do veto

O autor da proposta e líder do governo na Assembleia, deputado Dilmar Dal’Bosco (DEM), afirma que vai trabalhar com os colegas para a derrubada do veto. Sustenta que a regulamentação do Conama não considera as especificidades de cada região.

Nessa linha, o democrata ainda garante que Mato Grosso tem capacidade para este aumento em razão da extensão territorial. “O projeto vai gerar mais renda ao pequeno e médio agricultor. O Estado terá mais facilidades nos avanços da piscicultura”, justifica o parlamentar ao .

Questionado se a articulação causaria mal estar por ser líder do governo, Dilmar sustenta que seu trabalho como parlamentar é independente da sua atuação como representante do governo. “Não irá atrapalhar de jeito nenhum”, explica.

Caso fosse aprovado o projeto, a pequena atividade passaria de até 5 hectares de lâmina d’água em tanque escavado e represa para até 12 hectares. Quanto ao tanque rede de até 10 mil m³ de água para 1 mil m³.

A média atividade, que atualmente consiste entre 5 e 50 hectares em tanque escavado e represa de lâmina d’água em tanque escavado ou entre 10 mil m³ e 50 mil m³ em tanque rede, aumentaria de 12 hectares até 50 hectares em tanque escavado e represa de lâmina d’água, acima de 1 mil m³ até 5 mil m³ em tanque rede. Acima de 50 hectares de lâmina d’água de tanque escavado e represa, e acima de 50 mil m³ em tanque rede são consideradas atividade de grande porte. Estas, no entanto, permaneceriam inalteradas.

Produção

Conforme o IBGE, Mato Grosso é um dos maiores produtores de peixes do país. Em 2015, apesar de ter caído, está em terceiro lugar no ranking com 47,4 mil toneladas. Rondônia é líder com 84,49 mil toneladas de peixes, um avanço de 12,6% em relação a 2014. O Paraná assumiu a segunda posição, com a despesca de 69,26 mil toneladas, alta de 20,8%, ultrapassando MT, que assinalou uma queda de 22,2%.