TCE afasta secretário por atrasos em repasses para o Hospital do Câncer

O conselheiro do Tribunal de Contas do Estado (TCE), Sérgio Ricardo, determinou que o secretário de Saúde de Cuiabá Ary Soares seja afastado pelo período de 48 horas. A cautelar vale até que a Prefeitura de Cuiabá efetue dois repasses atrasados ao Hospital do Câncer. A pendência referente a setembro e outubro chega a R$ 5,4 milhões.

Na representação ao TCE, o Hospital do Câncer alega que os valores referem-se a procedimentos já executados. Afirma ainda que a ausência dos pagamentos coloca em risco a continuidade dos serviços oferecidos gratuitamente a população.

Na cautelar, Sérgio Ricardo determinou a notificação do prefeito Mauro Mendes (PSB) e do prefeito em exercício Haroldo Kuzai (Solidariedade) e de Ary Soares. A ausência do pagamento em até 48 horas ensejará multa diária individual aos responsáveis.

A Secretaria de Saúde Cuiabá alega que Ary Soares ainda não foi notificado. Garante que assim que receber a notificação, adotará as providenciais cabíveis.