Juarez ainda é condenado a devolver R$ 30 mil aos cofres públicos, por despesa considerada ilegítima

As contas de gestão do prefeito de Sinop, Juarez Costa (PMDB), foram julgadas regulares pelo Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT). Apesar disso, foram apontadas 25 irregularidades e o relator, conselheiro José Carlos Novelli, determinou que a Receita Federal e Ministério da Justiça sejam informados dos apontamentos considerados irregulares.

Ao apreciar os balancetes, o Tribunal ainda determinou que sejam instauradas três Tomadas de Contas. A primeira é para apurar eventuais irregularidades no valor efetivamente compensado em contribuições previdenciárias impugnadas judicialmente, montante pago à empresa Fama Serviços Administrativos; compensação indevida ou não e eventual prejuízo ao erário, em cálculos e em ordens de compensação.

A segunda Tomada de Contas terá que apurar o valor e eventual dano ao erário em encargos administrativos referentes a cada pagamento feito pela Prefeitura para a Oscip Adesco. Já a terceira vai apurar o descontrole com gastos de combustível.

Juarez ainda foi condenado a devolver R$ 30 mil aos cofres públicos municipais, por contratar uma empresa de transporte para a Secretaria de Saúde e a auditoria do TCE considerar a despesa ilegítima. O prefeito também foi multado em 72 UPFs distribuídas em 12 irregularidades consideradas não sanadas.

Nas determinações finais do voto, o conselheiro relator mandou ainda que a Receita Federal seja informada das irregularidades apontadas como gravíssimas referentes ao não recolhimento das cotas de contribuição previdenciária e o Ministério da Justiça dos pagamentos feitos à Adesco.

“Noticie o Ministério da Justiça dos indícios apurados no cerne na irregularidade 10 (JB01), principalmente quanto à percepção de valores recebidos como pagamentos de Taxa de Administração, para instauração do regular procedimento administrativos em face da Agência de Desenvolvimento Econômico do Centro Oeste – ADESCO (OSCIP), nos termos definidos no parágrafo único do art. 4º do Decreto 3.100/99”.

Oscip

A Agência de Desenvolvimento Econômico e Social do Centro Oeste (Adesco) foi contratada pela Prefeitura para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde, comobjetivo de reduzir o limite prudencial com a folha de pagamento.

Desde 2014 a Oscip presta serviços para a pasta e, atualmente a UPA 24h é administrada pela Agência.