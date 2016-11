TCE determina atualização da Planta Genérica de Valores de Cuiabá

. Atualização da Planta Genérica de Valores dos imóveis na Capital deveria ter sido feita no início do ano

O Pleno do Tribunal de Contas determinou que a secretaria de Fazenda de Cuiabá encaminhe, após aprovação da Câmara, a lei de atualização da Planta Genérica de Valores para avaliar os imóveis da cidade, utilizada como base para que o município, lance a cobrança do IPTU e do ITBI. Ela serve, ainda, para calcular os valores a serem pagos em possíveis desapropriações.

A revisão vinha sendo discutida desde 2015 e ainda não tinha sido aprovada pelo Legislativo. A atualização deveria ter sido feita no início do ano mas, até o momento, não aconteceu. A não atualização prejudica o município, porque a arrecadação pode estar sendo programada com valores defasados.

Em seu voto, Domingos Neto determinou que a secretaria de Fazenda de Cuiabá recolha as cotas de contribuição previdenciária descontadas dos segurados à instituição devida. As contas foram julgadas regulares e o gestor Pascoal Santullo Neto deverá apresentar, no prazo de 60 dias, a regularização das pendências financeiras em conciliação bancária encontradas em contas.

Também foram apontados erros na prestação de contas de adiantamentos realizados, apresentação e contabilização de notas fiscais com data anterior ao período de aplicação.

O decisão foi tomada pelo TCE no julgamento das contas de gestão da secretaria de Fazenda de Cuiabá, exercício de 2015. O relator das contas, conselheiro Domingos Neto, lembrou que a determinação se faz necessária em respeito aos artigos 11 e 12, da Lei Complementar 101/2009, artigo 11: "Constituem requisitos essenciais da responsabilidade na gestão fiscal a instituição, previsão e efetiva arrecadação de todos os tributos da competência constitucional do ente da Federação", e artigo 2.º, da Resolução Normativa TCE-MT n° 31/2012, que diz: "Determinar a atualização periódica da Planta Genérica de Valores do município para subsidiar o cálculo do ITBI e IPTU e outros tributos correlatos. (Com Assessoria)