TCE fará raio-X na gestão do sistema prisional do Estado a pedido do MPC

TCE Procurador-geral do MPC, Getúlio Velasco Filho diz que em outros Estados Ministério Público de Contas está acionando respectivos Tribunais de Contas para realizarem auditoria do sistema prisional

O Tribunal de Contas do Estado realizará um amplo diagnóstico da gestão do sistema prisional de Mato Grosso. A medida foi determinada pelo conselheiro presidente Antonio Joaquim em acolhimento a requerimento do procurador-geral do Ministério Público de Contas, Getúlio Velasco Moreira Filho. O levantamento tomará por base os últimos cinco anos.

“Presídios e cadeias públicas não podem e nem devem ser sinônimos de depósitos humanos, muito menos locais indignos para cumprimento de penas impostas pelo aparato judicial. O sistema prisional tem que oferecer perspectiva efetiva de ressocialização com mecanismos tecnológicos e humanos que impeçam a continuidade delitiva intramuros”, refletiu o procurador-geral.

São quatro eixos que MPC requereu que sejam auditados: a população carcerária, a infraestrutura e capacidade de presídios, cadeias públicas e outras carceragens; as características da gestão do sistema, considerando órgãos envolvidos, material humano empregado, remuneração, investidura e lotação; os custos relativos à existência e manutenção do sistema carcerário, com números individualizados de cada unidade prisional; e o sistema de controle e fiscalização de despesas e receitas afetas ao sistema prisional.

Para Getúlio Velasco, somente com uma auditoria operacional o TCE poderá avaliar o desempenho das ações do governo na gestão do sistema prisional e contribuir com determinações e recomendações que visem corrigir os problemas identificados, aperfeiçoar as ações de controle e contribuir para a boa gestão dos recursos públicos empregados. "Precisamos saber se os recursos investidos são suficientes e garantem a dignidade e a recuperação dos presos, além das medidas preventivas para evitar o crescente aumento da população carcerária", disse.

Por isso, no requerimento, o MPC pediu urgência na deflagração da ação, considerando a gravidade dos incidentes que vêm ocorrendo em presídios brasileiros. O presidente Antonio Joaquim, por sua vez, determinou a priorização do pedido no plano anual de fiscalização. Em princípio, considerando o elenco de apontamentos sugerido pelo MPC, será utilizado o instrumento de fiscalização denominado levantamento, para obter o diagnóstico e nortear auditoria e ações futuras.

Getúlio Velasco explicou que em outros Estados da federação o Ministério Público de Contas está acionando os respectivos Tribunais de Contas para realizarem auditoria do sistema prisional. O diagnóstico já será um produto a ser compartilhado e divulgado pelo TCE-MT tão logo seja concluído. "Se o preso é maltratado no presídio, ele sai com ódio da sociedade. Revela-se um problema de segurança pública, além de direitos humanos", concluiu. (Com Assessoria)