TJ mantém convocação de aprovados em concurso que foi vetada por Pátio

Rivian Dias Desembargador da 4ª Câmara Civil entendeu que, à época, a equipe de transição do prefeito Zé do Pátio não tinha legitimidade para entrar com o requerimento judicial de suspensão da convocação

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso revogou a decisão de 25 de dezembro de 2016 da juíza plantonista da Comarca de Rondonópolis Cláudia Beatriz Schmit, que cancelou a convocação de 347 aprovados e classificados na área de saúde do concurso público da prefeitura de Rondonópolis feita em dezembro pelo ex-prefeito Percival Muniz (PPS).

O desembargador da 4ª Câmara Civil, José Zucchin Nogueira, entendeu que a equipe de transição do prefeito Zé do Pátio (SD) não tinha legitimidade de entrar com o pedido judicial de suspensão da convocação. Na decisão, o desembargador pediu a nulidade do processo o que torna a convocação que estava suspensa novamente válida.

O agravo contra a decisão que suspendeu a convocação foi proposto no dia 27 de dezembro pela Procuradoria Geral de Rondonópolis, porém o desembargador plantonista não havia analisado a tese de legitimidade da equipe de transição, o que foi feito somente após a distribuição ao relator.

O prefeito Zé do Pátio ainda tem a prerrogativa de cancelar a convocação ou de mantê-la.

Outro lado

A reportagem do tentou contato por telefone com a coordenação do Gabinete de Comunicação Social da Prefeitura de Rondonópolis, mas não obteve resposta.