Arquivo Inês Coelho, esposa do prefeito cassado Odoni Coelho, teve o registro deferido pelo TRE-MT

O Tribunal Regional Eleitoral (TRE), acatou nessa sexta (4), recurso impetrado pela candidata a prefeita de Torixoréu, Inês Moraes Mesquita Coelho (PP) e deferiu em decisão monocrática, o registro de sua candidatura nas eleições de 02 de outubro, validando os votos que garante a sua eleição como prefeita do município. A decisão ainda cabe recurso, porém, ela está apta a ser diplomada pela Justiça Eleitoral.

Inês Coelho, que é esposa do prefeito cassado Odoni Coelho (PSB), substituiu o marido depois que ele teve o registro indeferido pela Justiça Eleitoral ao ter sido cassado do cargo de prefeito de Torixoréu em agosto deste ano. A ex-primeira-dama entrou na disputa, mas também deve o registro indeferido sobre alegação de que para concorrer, Odoni deveria ter sido afastado do cargo seis meses antes das eleições, fato que não ocorreu.

A candidata recorreu da decisão do juiz da 47ª Zona Eleitoral de Barra do Garças, Wagner Plaza Machado Júnior, no TRE, em Cuiabá, argumentando que o prefeito Odoni Coelho estava afastado do cargo por imposição da Justiça Federal a partir de 16 de março deste ano e não estava no exercício do mandato, o que atendia às exigências da Justiça Eleitoral.

Inês disputou com o registro indeferido com recurso e venceu o pleito com 1.520 votos contra 1.276 do candidato de oposição, o pecuarista Silvio Figueiredo (PSDB). Embora tenha sido vencedora, os votos da candidata estava "congelados" e a eleição sub judice até o julgamento do recurso impetrado.

Nessa sexta, o juiz juiz-membro do TRE, Rodrigo Roberto Curvo, relator do processo, acatou o parecer do procurador regional Eleitoral e deu provimento recurso interposto pela candidata, afastando a sua inelegibilidade e validando os votos obtidos nas eleições de 2 de outubro. Com a decisão, Inês Coelho foi declarada eleita.

Indeferimento

Caso a manifestação do TRE não fosse favorável a ex-primeira-dama, Torixoréu corria o risco de ter novas eleições. A chapa do candidato Silvio Figueiredo também havia sido indeferida em razão da candidata a vice-prefeita, Mariana Coelho (PSDB), que era membro do conselho tutelar suplente do município, não ter se afastado das funções dentro do prazo previsto pela Justiça Eleitoral.