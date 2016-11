Tributarista da Fecomércio considera a reforma tributária uma “aberração”

Assessoria Presidente da Fecomércio, Hermes Martins diz que proposta precisa ser mais bem debatida e setores da sociedade civil também precisam ser ouvidos no processo; ser ouvido não é benevolência, reclama

O advogado tributarista da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo de Mato Grosso (Fecomércio-MT), Homero Marchezan, chamou o atual projeto da reforma tributária – proposta pelo governo estadual - de “aberração”. A declaração foi dada nesta terça (29) em uma audiência pública realizada na Assembleia Legislativa de Mato Grosso (AL-MT).

Estiveram presentes no encontro, além dos deputados, representantes de diversos setores produtivos, como o presidente da Fecomércio, Hermes Martins da Cunha, que chamou o tributarista para dar o relato. Integrantes da equipe econômica do governo, como o secretário da Fazenda, Seneri Paludo, também compareceram à audiência.

Homero reclamou, na ocasião, de que uma nova minuta da reforma - que teria sido finalizada pela equipe do governo na madrugada desta terça - não foi apresentada aos setores envolvidos com o projeto.

“Ser ouvido não é benevolência e sim cumprimento de uma obrigação moral. O povo sempre deve ser ouvido”, afirmou sobre o novo documento formalizado pelo governo durante a madrugada.

Ele argumentou que o órgão é contrário à lei do jeito que ela está formulada porque uma análise realizada pelo próprio tributarista apontou que existem várias inconsistências no projeto.

Homero afirmou que a proposta precisa ser mais bem debatida e que setores da sociedade civil também precisam ser ouvidos no processo.

“O Estado precisa entender que o contribuinte não pode ser coagido a pagar imposto de forma ilícita e abusiva. [Os contribuintes] não podem ser responsabilizados pelas obrigações de pessoas jurídicas. O Estado tem que se espelhar no código tributário nacional. Deve buscar exemplo da Receita Federal e buscar a processos legais que respeitem o contribuinte”, pontuou.

Preço mínimo

Entre as críticas à proposta, Homero citou o artigo 26 da reforma. A partir dele, o Executivo poderia estabelecer um preço mínimo na circulação da mercadoria interna. De acordo com o especialista, a proposta é inviável para os setores comerciais que não poderiam estipular esses preços mínimos.

Além disse, ele disse que o inciso 1º do artigo 2 afirma que o imposto que incidiria sobre a transferência de mercadoria sobre estabelecimentos não poderia ser cobrado porque “uma simples transferência não constitui hipótese de incidência institucional”.

Ele afirmou, ainda, que a posição da instituição também se baseou em um documento apresentado pela OAB (Organização dos Advogados do Brasil) que mostra que o projeto tem 54 ilegalidades.

Apesar das críticas, ele elogiou a revogação do decreto 380, que tinha como objetivo adequar a forma de cobrança do ICMS no Estado à legislação nacional e estava previsto para entrar em vigor a partir de 1º de janeiro de 2017.

O advogado disse que o entendimento entre o governo e o empresariado foi essencial para que houvesse a anulação da nova regra, que poderia onerar ainda mais os setores econômicos de Mato Grosso.