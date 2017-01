Tutor de Emanuel, Bezerra alfineta Mauro: prioridades não são parques

Gilberto Leite/Rdnews Deputado federal Carlos Bezerra será conselheiro do prefeito Emanuel Pinheiro

O presidente estadual do PMDB, deputado federal Carlos Bezerra, será o conselheiro da gestão do correligionário Emanuel Pinheiro, novo prefeito de Cuiabá que toma posse neste domingo (1º de janeiro), no Centro de Eventos do Pantanal. Na cerimônia, Bezerra aproveitou para apontar quais setores Emanuel deve encarar como prioritários e teceu críticas às gestões passadas, principalmente a de Mauro Mendes (PSB), que deixa o comando da Capital.

Para Bezerra, as prioridades de Emanuel devem ser a saúde pública, transporte coletivo e saneamento básico. “Essas são as prioridades. Não é fonte luminosa, não é obra de lazer, que é necessária também, mas isso não é prioridade. Isso aí é como a questão dos romanos, é pão e circo. Dá pão e circo para o povo que ele esquece tudo”, dispara ao alfinetar a inauguração do parque das Águas, que tem fonte de R$ 3 milhões.

Bezerra prometeu forte articulação junto à bancada federal e o governo federal em busca de mais recursos, bem como auxiliar com ideias para que o novo prefeito resolva “os pepinos de Cuiabá, que estão aí debaixo do tapete há muito tempo”. “Passa um prefeito, vem outro e não tocam nos principais problemas de Cuiabá. O saneamento básico que tem em Cuiabá foi o que eu fiz quando era governador. Quando assumi o governo, Cuiabá não tinha água tratada, estava uma vergonha”, relembra.

Nesta linha, cita que proporcionou esgoto para 25 bairros a abriu a única estação de tratamento que existe. Avalia ainda que o único prefeito que “fez alguma coisa foi Roberto França”. “Em Cuiabá agora ainda privatizam, perdem R$ 500 milhões quase para saneamento e depois vendem a água e esgoto. Ainda num contrato leonino, a empresa por oito anos não precisa fazer investimento, só arrecada. Absurdo isso! Oito anos arrecadando sem precisar investir”, comenta em relação à CAB, que foi licitada na gestão do ex-prefeito Chico Galindo (PTB).

Acontece que já é de conhecimento de todos o temor da prefeitura de que a CAB entre na Justiça e exija de volta o dinheiro investido até agora, mesmo que tenha faturado muito no decorrer dos anos, e também a outorga paga após licitação de R$ 516 milhões. Isso porque em julho de 2016, o Executivo municipal anunciou que recorreria de decisão que anulou o processo licitatório que culminou na contratação da CAB Cuiabá.

A prefetura fez intervenção da CAB para tentar melhorar os serviços prestados à população e, em novembro, o interventor apresentou balanço positivo do resultado.