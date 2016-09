UFMT apresenta projeto básico para recuperação do mirante de Chapada

Gcom Área degradada do mirante causa preocupação já que solo já não absorve água

A Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) concluiu o projeto de recuperação do mirante de Chapada dos Guimarães (a 65 km de Cuiabá). Entre as principais iniciativas propostas constam a recuperação da vegetação das áreas com solo exposto, implantação de estacionamento para veículos entre outras medidas. Mas o projeto ainda precisa ser aprovado pela secretaria de Meio Ambiente (Sema) e pelo ICMBio.

O mirante foi fechado para visitação em novembro do ano passado por conta das erosões no solo, que surgiram em decorrência das chuvas. Em julho deste ano, o governo estadual passou a ser o responsável pelo ponto turístico. A situação do mirante é considerada crítica. Diversas vistorias realizada pelos técnicos da secretaria apontaram risco iminente de desabamento do solo.

Mirante de Chapada será interditado devido à ocorrência de nova erosão

A Sema já havia informado que, desde 2011, quando o espaço foi interditado pela primeira vez a pedido do Ministério Público Estadual (MPE), o problema no mirante se agravou devido ao desmatamento da área e ao desrespeito da própria população, que continuou fazendo uso desordenado do espaço.

“Analisamos os apontamentos do projeto desenvolvido pela equipe técnica da universidade e fazemos os ajustes finais para darmos celeridade a todo o processo que visa a recuperação do mirante que é um ponto de atração turística importante para o estado”, explica o secretário adjunto de Turismo da secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sedec), Luis Carlos Nigro.

Outras ações previstas no projeto são lombadas de terra para contenção de aguas pluviais; barramentos drenantes sucessivos de pedra canga rejuntada; cercamento de toda a área do mirante; barreira de contenção; barramentos de aterro na bacia de infltração; trilha suspensa; divisor de águas; ruptura de declividade; limite da área; implantação de guarita de vigilância.

Caso o parecer seja positivo, será dado início ao projeto executivo que deverá ser feito em 90 dias. Com a aprovação do projeto poderá ser aberto o processo licitatório para a empresa que ficará responsável pelas obras.

A equipe da UFMT que elaborou o projeto foi com os professores geólogo Fernando Ximenes de Tavares Salomão; Mário de Castro, tecnológo em saneamento ambiental; Marcos Ducati Cambará, geólogo; Prof. Prudêncio R. Castro Jr., geólogo; engenheiros agrônomos João Ângelo Sguarezi e Laís Nunes de Campos e o desenhista Clodoelson Santa Cruz Xavier.

Com decreto, MT será responsável por mirante; obra orçada em R$ 1 mi

Interdição do mirante

Em novembro de 2015, a coordenadoria de Unidades de Conservação da Sema, em parceria com o ICMBio e a Secretaria de Obras da Chapada dos Guimarães, levantou barreiras físicas para interditar a entrada que dá acesso ao mirante.

O alto fluxo de pessoas e veículos nos últimos quatro anos provocou uma compactação deixando o solo impermeável à água da chuva, trazendo danos irreversíveis ao meio ambiente. O fluxo natural da água da chuva é ser absorvida pelo solo. No caso de Chapada, essa água é purificada pelas rochas até que brote novamente nas nascentes dos vales. No mirante, como o solo perdeu essa capacidade em razão da compactação, a água escorre por cima e laterais, ganha movimento e velocidade, gerando buracos e também assoreamento nos cursos d’água que ficam lá embaixo.

O fechamento do espaço ocorreu a partir de uma ação civil pública proposta pelo MPE em 2011 devido às constantes erosões. Por se tratar de uma área federal, a ação foi remetida à Justiça Federal de Mato Grosso. Para dar continuidade ao uso da área para turismo, o proprietário precisa providenciar alguns estudos como elaboração do Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD), do Plano de Manejo da Plano de Reservas Particulares do Patrimônio Natural (RPPN), junto ao ICMBio, e licenciamento ambiental na Sema.

O mirante fica no interior de uma área privada, sendo a responsabilidade da gestão do seu proprietário. Encontra-se no interior da unidade de conservação estadual denominada Área de Proteção Ambiental Estadual Chapada dos Guimarães, criada pelo Decreto Estadual nº. 0537 de 21/11/95. Nesta categoria de unidade de conservação é permitido o uso privado e comercial das propriedades inseridas, em consonância as restrições estabelecidas em seu ordenamento territorial aprovado pela Lei Estadual nº 9.449 de 19/10/10 e condicionadas ao licenciamento ambiental das atividades econômicas. A área do mirante também é reconhecida pelo governo federal como uma Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN), denominada Hotel Mirante, reconhecida pela Portaria Federal 25/04-N, com área de 25 hectares. (Com Assessoria)