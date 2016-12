Várzea Grande paga 13º nesta terça e salário de dezembro sai no dia 29

Assessoria Na estimativa de R$ 84 mi da prefeitura de VG, estão as folhas de outubro, novembro, dezembro e o 13º salário, e mais encargos, pago a todos os servidores da Administração Direta, DAE e Previvag

A prefeita de Várzea Grande, Lucimar Sacre Campos confirmou o calendário de pagamento dos salários anunciado no final de outubro passado referente aos meses de outubro, novembro, dezembro e 13º, em valores estimados da ordem de R$ 84 milhões.

Nesta terça (20), serão depositados os vencimentos relativos ao 13º salário de todos os servidores públicos municipais e, no dia 29, o salário de dezembro. “A Administração Pública sempre vai exigir, diante da crise econômica em todo o Brasil, mudanças, alterações que permitam aos gestores definir as políticas prioritárias sem com isso deixar de lado outros compromissos como o pagamento dos salários do funcionalismo público que tem sua importância na geração de emprego e na distribuição de renda”, disse Lucimar reafirmando, no entanto, que falta ao Governo Federal uma postura mais clara em relação a partilha do produto da arrecadação de impostos que penaliza os municípios e os Estados.

Segundo a prefeita existiria uma grande concentração de impostos arrecadados (62%) na mão do governo federal que utiliza a partilha dos mesmos com os demais entes federados, Estados e Municípios como instrumento político, o que prejudica a população.

Na estimativa de R$ 84 milhões, estão às folhas de outubro, novembro, dezembro e o 13º salário, e mais os encargos, pago a todos os servidores da Administração Direta, Departamento de Água e Esgoto (DAE) e Previvag.

Após os pagamentos dos salários de outubro, no último dia 28 daquele mês e de novembro no dia 30 passado, Várzea Grande quita o 13º salário amanhã 20, e no próximo dia 29, finaliza o exercício 2016 com o pagamento do salário de dezembro e o fechamento de todas as treze folhas de pagamento que com encargos somou mais de R$ 243 milhões no exercício de 2016.

Somente com a quitação do 13º e dezembro dos servidores públicos municipais, estarão sendo injetados na economia local no intervalo de uma semana cerca de R$ 40 milhões.

O montante chega ao comércio da cidade nos festejos de final de ano, período mais importante do calendário comercial e cria as melhores perspectivas de vendas possíveis ao segmento. “Nossa economia, digo, tanto a municipal, quanto a estadual de modo geral, é bastante dependente dos salários quitados pelos poderes públicos. Ter a confirmação da prefeitura de Várzea Grande de que amanhã o 13º salário dos servidores estará em conta e que antes do final do mês uma nova folha salarial estará sendo quitada, traz a esperança de que o saldo de vendas na nossa cidade pode ser melhor quando comparado à realidade do país, por exemplo. Nós lojistas, recebemos essa notícia com muito otimismo. Ela é muito bem-vinda”, pontua o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Várzea Grande, David Pintor.

O secretário de Gestão Fazendária, João Benedito Gonçalves Neto, reforça que a prefeita Lucimar Sacre de Campos, que está prestes a encerrar seus primeiros dois anos de governo, vai deixando entre suas marcas, a regularidade na quitação salarial. "Além disso, a prefeita deixa um lastro de obras inédito. Feitos que só foram possíveis por meio do zelo na aplicação e no trato com o dinheiro público”. Ainda como ratifica o secretário, o pagamento de salários em dia é uma via de mão dupla: “o pagamento dos salários é um importante indutor do comércio e da indústria, pois esses valores vão circular no mercado e aquecer as vendas. Vendas geram impostos e retornam para o Município e que por sua vez volta à municipalidade por meio de obras e serviços. O servidor de Várzea Grande, o lojista e o investidor têm certeza de que no final de cada mês há giro certo de recursos na nossa economia”.

David lembra que a injeção de recursos com o pagamento de salários - o 13º e o pagamento da folha de dezembro – ocorrem justamente no momento em que o comércio está autorizado a funcionar até as 22h, o que contribuiu para o aumento das vendas. Nesse período os shoppings poderão atender até as 23h. (Com Assessoria)