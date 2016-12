Vereadores e prefeito de Barra serão empossados em locais separados

Facebook Prefeito Beto Farias será empossado no anfiteatro da prefeitura a partir das18h

A posse dos vereadores eleitos e do prefeito reeleito, Roberto Farias (PMDB), em 1º de janeiro, será em locais diferentes, em Barra do Garças. Os parlamentares serão empossados em uma primeira sessão no Plenário da Câmara e o prefeito em um segundo ato, mas desta vez no anfiteatro Fernando Peres de Farias.

Em resolução, já aprovada pela Câmara, ficou definido que os vereadores tomarão posse às 15h, elegem a nova Mesa Diretora, e, às 18h, se deslocam para o anfiteatro da prefeitura para dar posse ao segundo mandato do prefeito Beto Farias.

Segundo o presidente da Câmara, vereador Miguel Moreira da Silva (PSB), o mesmo procedimento já havia sido adotado em 2013 por solicitação do prefeito eleito Roberto Farias, por uma questão de espaço, já que as dependências do anfiteatro Fernando Peres são mais amplas e reúnem mais condições para recepcionar convidados e populares. O local tem capacidade para 330 pessoas.

"Serão duas sessões solenes. A opção é justamente pelo fator espaço. O plenário da Câmara comporta apenas 100 e lá no anfiteatro o dobro de pessoas. Lá quem for prestigiar a posse do prefeito terá mais comodidade", disse o parlamentar.