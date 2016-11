Viaduto perde nome do pai de Nadaf e homenageia Assembleia de Deus

Gilberto Leite/Rdnews Vereador Marcrean pede revogação do nome do Viaduto da Sefaz, hoje Jamil Boutros Nadaf

Em reunião com o chefe da Casa Civil Paulo Taques, o vereador Marcrean Santos (PRTB) solicitou a revogação do Decreto Estadual 2.140 de 2014, que dava o nome de “Jamil Boutros Nadaf” ao viaduto localizado em frente à secretaria estadual de Fazenda (Sefaz).

Ocorre que a Lei 5.770, de autoria do próprio Marcrean, aprovada na Câmara de Cuiabá em 2013, já nomeava o local como “Viaduto Grande Templo – Comademat” em homenagem à Igreja Assembleia de Deus. Segundo Marcrean, o decreto revogado demonstra que o Executivo estadual desrespeitou o ordenamento jurídico. “Além do desrespeito com nossa lei municipal, a mudança do nome também feria todo um segmento religioso, atualmente representado por mais de 40 mil fiéis em nossa Capital”.

Com o ofício e a lei em mãos, o vereador conseguiu que Paulo Taques solicitasse a revogação do decreto assinado no Governo Silval Barbosa (PMDB). Dessa forma, pretende que seja retomado o nome usado cotidianamente pela população.

Jamil Boutros Nadaf, que foi um destacado líder do setor empresarial mato-grossense, é pai do ex-secretário de Estado Pedro Nadaf. O filho comandou as secretarias estaduais de Turismo, Indústria e Comércio, e Casa Civil nos govenos de Blairo Maggi (PP) e Silval.

Em setembro do ano passado, Nadaf acabou preso na Operação Sodoma por envolvimento em suposto esquema de corrupção para concessão de incentivos fiscais do Estado. Agora em liberdade, está colaborando com a Justiça e confessando a participação nos delitos. (Com Assessoria)