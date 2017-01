Vice de Mauro, Malheiros diz nunca ter se arrependido de renúncia

Mário Okamura/Rdnews Ex-deputado João Malheiros durante posse do filho Justino a vereador de Cuiabá

O ex-deputado estadual João Malheiros (PR), que renunciou ao cargo de vice-prefeito na chapa de Mauro Mendes (PSB), em 2013, afirmou hoje durante cerimônia de posse do filho Justiça Malheiros como um dos vereadores na Câmara não se arrepender de tal decisão. Para ele, que era deputado à época, o PR contribuiria mais na Assembleia, tendo em vista que a sigla tinha uma bancada com sete parlamentares.

“Tínhamos uma bancada excelente com sete deputados. Fomos candidato para ajudar Mauro que vinha de duas derrotas e ele precisava de um cuiabano na chapa. Depois conversamos que ajudaríamos mais se eu continuasse na Assembleia. Pra mim ele foi um dos maiores prefeitos que Cuiabá já teve”, disse João Malheiros.

Malheiros ainda ressalta que tem boa relação com Mauro Mendes, que entrega o posto hoje ao prefeito eleito Emanuel Pinheiro, tanto que seu filho foi adjunto na secretaria de Obras, ainda foi eleito vereador e deve ser escolhido para presidente da Câmara. “Meu filho foi adjunto na secretaria de Obras e ajudou o Mauro. E eu não me arrependo".

Malheiros foi escolhido para ser vice de Mauro depois de conseguir "derrubar" o ex-vereador Francisco Vuolo. Ele era pré-candidato a prefeito e aceitou recuar para ser vice de Mauro, tanto que não deixou o cargo de secretário de Estado para concorrer a vereador em tempo hábil. Contudo, na disputa interna, Vuolo perdeu e ficou sem nada. Depois, Malheiros renunciou e acabou deixando Mauro nas mãos do presidente da Câmara, na época seu adversário, vereador cassado João Emanuel. Com a saída deste, assumiu Julio Pinheiro (falecido), com quem Mauro conseguiu ter uma relação mais amistosa e pode sair de férias sem se preocupar tanto com o substituto.

