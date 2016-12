Vice explica que proposta do pedágio ainda é ilegal e ideia beneficia índios

Gilberto Leite Vice-governador Carlos Fávaro explica que pedágio na 158 é apenas uma ideia

O vice-governador, Carlos Fávaro (PSD), por meio de nota, nega ter dito que a comunidade indígena Marãiwatsede tenha autorizado a implantação do pedágio na BR-158 no interior de suas terras. Afirma ainda que a ideia é discutir o tema sem ferir a autonomia e direitos indígenas.

"A sugestão é que a rodovia como um todo, não só o trecho, seja concessionada para garantir a manutenção e boa trafegabilidade. E que se incluía no plano de negócio uma compensação financeira aos povos indígenas. Sabemos que hoje isso é inconstitucional, mas é o momento de iniciarmos a discussão de um Brasil eficiente. Para índios e não índios", explica em trecho da nota.

Os indígenas Xavante ficaram revoltados com a informação de que teriam autorizado o pedágio e, ontem (1º de dezembro), emitiram nota esclarecendo que em nenhum momento de uma reunião entre o governo e a etnia cogitou-se a instalação de pedágio no interior da Terra Indígena e ressaltaram que não concordam com a proposição supostamente insinuada por Fávaro.

Cerca de 7 milhões de toneladas de grãos passam pelas terras dos xavantes por ano, o Governo do Estado está tentando liberar a pavimentação no trecho da BR-158 que corta a reserva indígena Marãiwatsédé, onde hoje vivem cerca de mil índios Xavante, na região de Bom Jesus do Araguaia e São Félix do Araguaia, conforme reportou o jornal o Estado de São Paulo, na edição do último domingo (27).

Para ter acesso à área indígena, como contrapartida, o governo propõe o pagamento de uma taxa aos índios, a partir da instalação de um pedágio na rodovia.

