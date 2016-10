Vice-governador permanece à frente da Sema por tempo indeterminado

Gilberto Leite Vice-governador Carlos Fávaro vai permanecer no comando da Meio Ambiente

O vice-governador Carlos Fávaro permanece à frente da secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema), segundo ele, para dar continuidade e concluir alguns projetos em fase de desenvolvimento dentro da pasta. Entre eles, estaria o projeto de modernização do processo de licenciamento ambiental em Mato Grosso, que está sendo desenvolvido pela empresa de consultoria Falconi.

"Combinei com o governador Pedro Taques que vou terminar a missão de retomada do Cadastro Ambiental Rural (CAR) com eficiência para Mato Grosso. Também a implantação do programa de melhorias com a Falconi e da CDS Sistema, além da estruturação física, com melhoria do ambiente de trabalho para os servidores", afirmou Fávaro, ressaltando que todos os recursos para essas ações estão encaminhados. Ele não aponta previsão para finalizar os projetos.

A permanência do vice no posto faz com ele e o governador Pedro Taques descumpram compromissos de campanha de não assumir cargo no primeiro escalão. Ele precisou comandar a pasta depois que o Supremo Tribunal Federal (STF) proibiu promotores do Ministério Público assumir cargos políticos. Quem estava responsável pela Sema era a promotora Ana Luiza Peterlini, que foi obrigada a deixar o posto. (Com Assessoria)

