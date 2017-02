Viemos prestar solidariedade, afirma Taques em Campo Novo do Parecis

José Medeiros Governador Taques visitou cidade acompanhado pelos secretários Wilson Santos e Max Russi

Por conta do alagamento que afeta aproximadamente três mil moradores de Campo Novo do Parecis (a 390 km de Cuiabá), o governador Pedro Taques (PSDB), os secretário estaduais de Cidades Wilson Santos (PSDB) e de Trabalho e Assistência Social Max Russi (PSB), além de uma equipe de especialistas se locomoveram ao município neste domingo (12) para avaliar os estragos causados pela chuva. “Viemos para ver de que maneira, emergencialmente, podemos resolver o problema do cidadão que está desabrigado, desalojado, dar solidariedade a ele”, comentou Taques.

O governador anunciou que a Secretaria de Estado de Cidades (Secid) deve encaminhar esta semana engenheiros para estudar a melhor solução para o problema de alagamento, recorrente na região. “Não adianta ser paliativo, senão ano que vem é a mesma situação. O Estado está presente. Em um momento de emergência nós não podemos deixar o cidadão para trás, o cidadão tem que ser ajudado e é isso que nós estamos fazendo”, ressaltou.

Neste contexto, Wilson Santos explicou que os técnicos farão um levantamento completo de todas as bacias hidrográficas da região. “Claro que houve um excesso de chuva, isso não é normal, mas é preciso preparar o bairro, a região, para impactos iguais a este e superiores”, alertou.

Os engenheiros devem permanecer na cidade por tempo indeterminado. “Precisamos descobrir se a drenagem que foi feita é suficiente, qual foi o erro nessa drenagem, se o chamado piscinão tem escape, tem saída”, cobrou o secretário, que prometeu tratar o assunto “com a responsabilidade que o caso requer”. A drenagem a que Wilson se refere é de uma obra de pavimentação, realizada em 2016, alvo de crítica pelo atual prefeito de Campo Novo, Rafael Machado (PSD).

Max Russi assegurou que o Estado prestará toda ajuda necessária para reestabelecer a normalidade na cidade. “O governador determinou que a gente desse suporte e apoio. Aquilo que a prefeitura demandar o Governo do Estado vai ser parceiro”, garantiu.

José Medeiros Bombeiros e Defesa Civil estão mobilizados para prestar assistência a atingidos

Segundo informações da assessoria do Governo, das três mil pessoas atingidas, nesse sábado (11) aproximadamente 900 se alojaram na escola Jardim das Palmeiras, localizada no bairro mais afetado. No período da manhã deste domingo restaram em torno de 120 pessoas entre adultos e crianças nessa unidade, pois muitas famílias voltaram para suas residências. A expectativa da Defesa Civil que essas pessoas retornem para o alojamento nas próximas horas.

A assessoria informou ainda que em 48 horas, foram registrados 310 milímetros de chuva, sendo que a média para o mês é de 200 milímetros. Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, Polícia Civil e Militar fazem um planejamento emergencial para atender a população.

Situação de emergência

O prefeito de Campo Novo pretende buscar junto ao Estado que seja decretado situação de emergência no município. Primeiro a prefeitura elabora o decreto que, em seguida, passa por análise do Estado. Se reconhecido o estado emergencial, o decreto é encaminhado ao governo federal. “Isso vai permitir, provavelmente, a captação de recursos para ampliar essa obra que infelizmente não suportou as águas que caíram no município”, comentou o secretário-adjunto de Proteção e Defesa Civil da Secid, Abadio José da Cunha Junior.Segundo ele, a previsão é de chuva até o final do mês e na mesma quantidade dos últimos dias.