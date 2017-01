Gilberto Leite/Rdnews Mauro Mendes entrega prefeitura para Emanuel Pinheiro

O ex-prefeito de Cuiabá Mauro Mendes (PSB), que passou neste domingo (1°) a faixa de chefe do Executivo municipal ao peemedebista Emanuel Pinheiro, avalia que deixa a Capital melhor do que pegou há quatro anos, quando a cidade tinha um déficit na ordem de quase R$ 150 milhões, segundo ele.

Conforme o socialista, um balanço feito em 2012 apontou que a prefeitura possuía o montante de R$ 195 milhões de restos a pagar e cerca de R$ 42 milhões nas contas do Palácio Alencastro. “Ou seja, um déficit de quase R$ 150 milhões. Nós estamos entregando, agora, com um pouco mais de R$ 80 milhões escritos no resto a pagar e R$ 98 milhões em todas as contas da prefeitura, ou seja, R$ 16 milhões positivos".

Ainda na linha econômica, Mauro pontua que o município cumpriu o índice de responsabilidade, além disso, destacou que Cuiabá não ultrapassou os limites da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). “Com relação à receita corrente líquida está abaixo de 48%, ou seja, não chegamos nem no limite de alerta ainda, cumprimos os índices de investimentos, na educação e na saúde”, complementou, dizendo que entregou a prefeitura com salário em dia e com os fornecedores.

“Exceto na saúde, e esse exceto é porque nós não recebemos todos os repasses que deveríamos dos entes federados. Se tivéssemos recebido, certamente, estaríamos em dia também na saúde”, ponderou.

Avanços



Na lista dos grandes feitos do socialista estão as obras do novo Hospital e Pronto-Socorro, a inauguração do Hospital São Benedito e a entrega de três grandes parques: Tia Nair, Orla do Porto e das Águas.

O novo Hospital e Pronto-Socorro foi uma das principais propostas de campanha de Mauro, em 2012. A unidade terá três setores com 315 leitos, dos quais 40 deles destinados às Unidades de Terapia Intensiva (UTI), um Centro de Diagnósticos e também um Centro Ambulatorial, com consultas e leitos para internação, suficientes para qualquer tipo de atendimento. Além disso, terá também um moderno Centro de Queimados.

Já o Hospital São Benedito foi entregue em julho do ano passado, com a proposta de desafogar o atual pronto-socorro. A unidade conta com 126 leitos, sendo 96 destinados para enfermarias e 30 à UTI. Os atendimentos são feitos 100% pelo SUS.



Avaliação Taques

O Governo Pedro Taques (PSDB) enfrentou ao longo dos últimos dois anos problemas na administração. O ano de 2016, foi talvez, o mais delicado. Ocorre que em maio passado o Executivo travou uma briga com os servidores do funcionalismo público por conta do não pagamento integral da Revisão Geral Anual (RGA). O governo informou que o reajuste não foi pago em sua integralidade, pois a prioridade do governo era pagar em dia os salários. Legalmente, o Estado justifica o não pagamento pelo fato de que isso contribuiria para o não cumprimento da meta da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).

Neste aspecto, Mauro defende Taques apontando que o tucano pegou o governo em um situação delicada. “E eu tenho certeza que nesses dois anos, embora não podemos tampar o sol com a peneira, mas ele (Taques) tem demonstrado muita determinação, fazendo ajustes na equipe. Vai encontrar o caminho e vai chegar muito bem em 2018”, disse, fazendo uma avaliação positiva do tucano.

Futuro

O socialista que decidiu não buscar a reeleição, mesmo depois de ter sido bem avaliado pela população, alegando precisar ficar com família e tratar de assuntos pessoais. Mauro destaca que vai pensar em 2018 ao longo deste ano. Nesta linha, afirma que vai continuar no PSB e ajudar os companheiros de sigla.

“2018, vou pensar ao longo de 2017, e qualquer definição só sairá em 2018, mas até lá vou continuar no PSB para ajudar meus companheiros, tenho muitos amigos lá no partido”, respondeu quando questionado se sairá candidato ao governo estadual.

Emanuel

Já com relação ao Emanuel, que começa a trabalhar no Alencastro nesta segunda (2), Mauro preferiu não dar conselhos ao peemedebista. Neste sentido, limitou-se a dizer que não tem pretensão de dar conselho. "O que falo é da minha experiência, daquilo que fiz, daquilo que nós fizemos. Montamos uma boa equipe, sabemos valorizar, motivar, criar desafios e metas e trabalhar, aplicando corretamente o dinheiro público e trabalhando muito. Administrar não é uma tarefa fácil", concluiu.