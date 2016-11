Wilson acaba de ser confirmado novo secretário estadual de Cidades

Jacques Gosch Para Wilson, Secid é uma secretaria jovem que assumiu volume grande de atividades, serviços e obras

O governador Pedro Taques (PSDB) acaba de confirmar que o deputado Wilson Santos, mesmo partido, vai comandar a secretaria de Cidades (Secid) em substituição a Eduardo Chiletto, exonerado na noite desta quarta (09). Taques havia dito, agora a pouco, que a pasta não estava acéfala e iria decidir logo, "sem afogadilho, sem pressa, com tranquilidade". Nos bastidores, circulava a informação de que o deputado Wilson Santos, mesmo partido do governador, era o mais cotado para o cargo.

O próprio Wilson já havia informado à imprensa que foi convidado e estava decidindo se aceitaria o cargo no Executivo.

Enquanto o governador dava entrevista à imprensa, o deputado Wilson Santos aguardava no gabinete do governador para a conversa definitiva que resultou na sua indicação ao comando da Secid.

Minutos depois, o secretário chefe da Casa Civil, Paulo Taques, confirmou a nomeação de Wilson. “O governador fez o convite para o deputado Wilson Santos assumir a secretaria de Cidades e ele prontamente aceitou mais esse desafio mostrando reiteradamente que é um soldado, que é um membro leal do grupo”, disse.

Segundo Paulo Taques, Wilson assume a Secid formalmente já na semana que vem, com a nomeação, mas nesta sexta já vai até a Secid para reunião com a equipe. “Não podemos deixar de agradecer o secretário Chiletto que dedicou incansavelmente ao governo, ao cidadão de Mato Grosso nesses quase dois anos de sua permanência à frente da Secid”, ponderou.

A missão especial de Wilson no cargo, segundo Paulo Taques, será entregar o VLT. “Por Cuiabá e Várzea Grande e o Estado de Mato Grosso, precisamos retomar essa obra e, dentre tantas missões que o governador deu a Wilson, esta é uma que é pública e notória”, ponderou.

Em sua primeira entrevista como secretário da Secid, Wilson cita que é uma pasta que trata da pavimentação urbana em parceria com os municípios, com o Ministério das Cidades, de regularização fundiária junto com Incra e Intermat, trata da questão de parques, de água e saneamento e do Programa Minha casa, Minha Vida. “Mato Grosso tem mais de 82% de sua população vivendo nas cidades, na zona urbana. É uma secretaria que está completamente ligada com o cidadão no seu dia a dia”.

Segundo Wilson, A Secid é uma secretaria muito jovem, mas que acabou assumindo um volume enorme de atividades, de serviços e obras. Para Wilson, a Secid é uma secretaria "pesada e com orçamento expressivo" e é onde os deputados estaduais colocam praticamente 50% de suas emendas. “Tem que ser tratada com cuidado e todo o apoio do governador e da Casa Civil para que possamos levar a cabo as missões que foram construídas nas ruas e nas praças, na última campanha de 2014, que trouxe o governador Pedro Taques ao Palácio Paiaguás”, considerou.

Assembleia

A ida de Wilson para a Secid abre espaço na Assembleia ao suplente Jajah Neves (PSDB). Com a nomeação de Wilson, Taques contempla os dois correligionários com uma espécie de "prêmio de consolação". Wilson, pela derrota à prefeitura de Cuiabá para o peemedebista Emanuel Pinheiro. Jajah pelo empenho durante a campanha para que Wilson conquistasse a prefeitura da Capital.