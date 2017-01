Wilson nega desrespeito à CPI e diz que caso do VLT está judicializado

Gilberto Leite/Rdnews Secretário de Cidades Wilson Santos diz que situação do VLT está judicializada

O secretário de Estado de Cidades Wilson Santos (PSDB) rebateu as declarações do deputado Oscar Bezerra (PSB) de que o governo estaria desrespeitando o relatório da CPI das Obras da Copa ao retomar as obras do VLT sem observar o resultado dos trabalhos.

“Eu fui membro suplente dessa CPI e em nenhum momento eu desrespeitei. Esta questão está judicializada. Há quatro ações. Amanhã mesmo eu estarei reunido com o Poder Judiciário”, disse, ressaltando que as conversas sobre o tema estão bem adiantadas com os ministérios públicos Estadual e Federal.

“Há uma decisão da Justiça Federal que deu 30 dias úteis, mais 12 dias corridos, para que o governo e consórcio se entendam. Caso contrário, haverá rescisão. Então, nós estamos partindo dessa decisão do Juiz Ciro Arapiraca. Então, não tem nenhum desrespeito à CPI. Nenhum despeito ao deputado Oscar, que comandou essa CPI de maneira exemplar e elogiável", finalizou.

Nessa linha, ele comenta que sempre quando Oscar determinava que o tucano fizesse interrogatório, durante os depoimentos da CPI, ele o fazia. “Eu inquiri o ex-governador Sival Barbosa (PMDB). Inquiri vários que ali estiveram de maneira veemente, de maneira firme, cumprindo uma determinação do Oscar. Diversas vezes fui chamado em meu gabinete para socorrer o quórum da CPI , porque os titulares sequer compareciam”, lembra.

Oscar Bezerra havia criticado Wilson Santos dizendo que este andava “patrolando” a Assembleia ao anunciar a retomada das obras do VLT e com isso desrespeitando o relatório da CPI das Obras da Copa, que deve ser votado em fevereiro.

“Não vamos aceitar que a Assembleia seja patrolada. Principalmente vindo de um colega que saiu da Assembleia e sabe como funciona. Wilson precisa respeitar o que foi feito na CPI das Obras da Copa”, disse Oscar Bezerra.

Oscar, que presidiu a CPI polêmica comenta que o relatório não pode ser desconsiderado, ressaltando que Assembleia tem legitimidade para fazer a investigação . “Diante disso, tudo cairia por terra, por conta da decisão do Wilson?”, indagou.

Oscar diz que Wilson se precipita ao retomar VLT sem o resultado da CPI