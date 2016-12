Xavantes repudiam a proposta de Fávaro de cobrar pedágio na BR-158

Gilberto Leite Lideranças da comunidade indígena Xavante confirmam que se reuniram com o vice-governador Carlos Fávaro, em Cuiabá, mas afirmam que são contra a proposta de pedágio insinuada por ele

A comunidade indígena Xavante de Marãiwatsédé publicou nota para esclarecer que "repudia as declarações supostamente prestadas pelo Vice-Governador e Secretário Estadual de Meio Ambiente, senhor Carlos Fávaro, que alegou ter a comunidade indígena autorizado a implantação de pedágio na BR 158, no interior da Terra Indígena Marãiwatsédé".

Na Nota, as lideranças da comunidade indígena e a Coordenação Regional da Funai em Ribeirão Cascalheira, que estiveram reunidos com o Vice-governador e atual secretário de Meio Ambiente de Mato Grosso, Carlos Fávaro, em Cuiabá, esclarecem que, em nenhum momento da reunião cogitou-se a instalação de pedágio no interior da Terra Indígena e que não concordam com a proposição supostamente insinuada por Fávaro. "As informações divulgadas pela imprensa geraram indignação da comunidade", diz trecho da Nota.

Na Nota assinada pela Procuradoria da República em Barra do Garças, pela Comunidade Xavante de Marãiwatsédé e Coordenação Regional da Funai em Ribeirão Cascalheira, as lideranças indígenas informam que a comunidade tem autonomia para definir suas prioridades de desenvolvimento, não admitindo a negociação de seus direitos, conforme artigo 7º da Convenção 169, da Organização Internacional de Trabalho (OIT).

Contorno Leste

A comunidade informa, ainda, que vai se reunir nos próximos dias para discutir as estratégias para agilizar o início das obras no contorno leste da rodovia, de modo a suspender o trânsito de veículos no interior da terra indígena.

Ao final do comunicado, a comunidade indígena e o Ministério Público Federal cobram do DNIT, do IBAMA e da própria FUNAI maior agilidade no licenciamento e início das obras do desvio. Ao Governo do Estado, os Xavante dizem "que a comunidade está atenta e não admitirá a manipulação de informações ou da própria comunidade indígena".

A proposta de pedágio foi destaque na edição deste domingo (27) do jornal Estadão, reproduzida pelo , mostrando que o defensor da proposta é Fávaro e a sugestão foi apresentada em uma reunião realizada outubro com a presença de representantes do governo, lideranças indígenas, membros do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) e da Fundação Nacional do Índio (Funai).

Governo propõe pedágio a xavantes e quer pavimentar trecho da BR-158