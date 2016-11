Zé do Pátio escala 4 ex-secretários para compor equipe de transição

Gilberto Leite/Rdnews Prefeito Percival determinou que secretários fiquem à disposição e dêem as informações solicitadas

O prefeito eleito de Rondonópolis, Zé do Pátio (Solidariedade) escalou três ex-secretários para compor a equipe de transição. Dos três, um atuou na gestão Pátio e também está no governo Percival. Trata-se de Valdecir Feltrin, hoje secretário de Receita. No governo do Zé do Pátio, entre 2009 e 2012, Feltrin assumiu a Secretaria de Saúde. Já nos bastidores, Feltrin, inclusive, é cotado para assumir alguma secretaria na administração de Pátio.

Outra peça fundamental na equipe é o ex-secretário de Habitação do município também da gestão Pátio, Paulo José Corrêa. Ele acompanha Pátio há muitos anos e encabeçará os trabalhos. Paulo trabalhou na campanha de Pátio à prefeitura e ajudou a elaborar o plano de governo do colega. Neste primeiro momento, Paulo, que também é empresário na área da construção, disse que a prioridade da equipe de transição será discutir a questão das obras paralisadas em Rondonópolis.

“Agora, vamos focar nas secretarias e atividades econômicas, bem como orçamento, projetos em andamento e obras paradas. Com relação às autarquias, estamos analisando a questão da Sanear e vendo os contratos para que as obras paralisadas sejam retomadas”, disse Paulo Corrêa. O empresário ainda adiantou que as conversas sobre a definição dos nomes que irão ocupar alguma secretária começam a partir do dia 15 deste mês.

Genilton Pereira da Silva, ex-secretário de Agricultura da gestão de Pátio, também fará parte da equipe de transição.

O prefeito Percival Muniz determinou que todos os secretários de seu governo fiquem à disposição de grupo e dêem todas as informações solicitadas. O advogado Rodrigo Ceryneu também irá compor a equipe.

Valdecir Feltrin fez um panorama de como está a receita no município. Segundo ele, até três meses, Rondonópolis arrecadava cerca de R$ 50 milhões. Hoje, a arrecadação é de R$ 40 milhões. A queda, segundo Feltrin, pode interferir na folha de pagamento dos servidores. “O que ocorre, também, é o atraso do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) por parte do Estado que “nunca tinha acontecido antes”, comenta. O secretário de Receita de Rondonópolis ainda comentou que a questão deve ser discutida com a equipe de transição por ser uma preocupação do prefeito eleito.

Outros nomes da equipe

Antonieta de Almeida, Carmen Garcia Monteiro, Éder de Oliveira, Fernanda Pereira da Silva (ex-secretária de Planejamento), Humberto de Campos, Izalba de Albuquerque, Jaime Ferreira, Márcia Rotili, Rafael Santos de Oliveira e Werner Francis Rodrigues das Silva também vão compor a equipe de transição de Zé do Pátio.

Já a prefeitura indicou quatro nomes para a fase de transição. São eles: Dailson Nunes, Rafael Tavares de Paula (procurador geral), Adnan Zagatte (Secretário de Finanças) e Valdecir Feltrin.