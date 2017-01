Zeca diz não interferir, mas sugere a Getúlio auditar as contas de Piana

Deputado Zeca Viana diz que não vai "dar pitaco" na Prefeitura de Primavera e, sim, ajudar a cidade com emendas parlamentares, convênios e defendendo os interesses do município na Assembleia

O deputado estadual Zeca Viana (PDT), irmão do prefeito de Primavera Zeca Viana (PSB), empossado nessa segunda (17) sob liminar do Supremo Tribunal Federal (STF) promete não interferir na administração municipal. Entretanto, aconselha o novo gestor a auditar as contas do antecessor Érico Piana (DEM) e expor o resultado para a sociedade.

“Não vou dar pitaco na Prefeitura. Vou ajudar Primavera com emendas parlamentares, convênios e defendendo os interesses do município na Assembleia. A governança é com o Getúlio, que foi escolhido pela população”, declarou Zeca Viana em entrevista ao .

Sobre a situação da Prefeitura, Zeca Viana afirma que foi informado que existe um rombo considerável nas contas públicas. Por isso, defende que Getúlio não perca tempo para promover auditorias.

“Não tenho detalhes, mas fui informado que a situação está feira, parecida com a deixada pelo Silval [ex-governador Silval Barbosa (PMDB)]. Getúlio tem que expor os malfeitos da gestão passada para depois não ser responsabilizado”, completou o pedetista.

Além disso, Zeca Viana comemorou a posse de Getúlio afirmando que o Judiciário fez prevalecer a vontade de 65% da população. “Democracia é isso. O povo é soberano”, concluiu.

A candidatura de Getúlio, que já havia sido prefeito de Primavera do Leste por dois mandatos, foi indeferida em razão da rejeição das contas pela Câmara e por uma condenação de improbidade administrativa proferida pelo Tribunal de Justiça. Entretanto, o TRE afastou a condenação no Legislativo, assim como o enriquecimento ilícito, mas o manteve inelegível em razão de pagar despesas de hospedagem para autoridades que foram participar do concurso Miss Mato Grosso na cidade. A liminar que garantiu a diplomação e posse ainda será analisada no mérito podendo manter ou não a decisão monocrática.

