Arte e Cultura na Mandioca busca intercâmbio entre os comércios

Mário Okamura Evento reúne literatura, arte, gastronomia, moda e música. Confira, acima, a programação do evento

A economia criativa se fortaleceu em Cuiabá e a união faz com que iniciativas sejam pensadas como uma alternativa ao sistema, ao mercado. E assim promovem um intercâmbio de ideias, de atitudes, e claro, de comércio. É olhar nos olhos de quem vende muito mais que um produto, mas sonhos, histórias, batalhas. Uma destas iniciativas que se consolida com a sua segunda edição é o “Arte e Cultura na Mandioca”, em 10 de setembro.

Uma parceria entre Casa de Cultura Silva Freire (CCSF), Gran Bazar Pac e o ateliê Bendito Mercado em 2015 deu início ao evento que volta em sua segunda edição com artistas, artesãos, músicos, e também teatro e audiovisual. Com o “Arte e Cultura na Mandioca” os espaços no Centro Histórico são preenchidos.

No espaço da Casa Silva Freire as atividades serão ligadas à literatura. No Bendito Mercado estão voltadas às artes plásticas, fotografia, artesanato e moda, o espaço pretende ser um elo entre artistas e consumidores de arte. Já no Gran Bazar Pac as atividades envolvem a gastronomia e a música, além da moda pois a proposta deste espaço é ser um lugar aconchegante de encontro e diversão, com brechó de roupas e sapatos e camisetas estampadas feitas por pessoas daqui.

A criatividade para se manter no mundo de uma maneira com mais subsistência, mais troca, de não ser consumo pelo consumo. Com esta proposta, é possível pensar em um consumo consciente, de pensar as escolhas e seus impactos no ambiente.

Adriana Milano do Bendito Mercado abre o seu ateliê-galeria para expor seus trabalhos e dos artistas que a procuram para terem um lugar onde suas obras serão vistas, seus nomes conhecidos. O ateliê guarda surpresas incríveis, apesar de que Adriana acredita que as pessoas ainda estão descobrindo o espaço, pois, às vezes passam, olham com curiosidade, mas nem sempre entram.

E essa troca é necessária para o mercado de arte girar e haver uma valorização dos artistas locais. “Sozinho não fazemos nada”, comenta Adriana, que fez do seu espaço de trabalho, uma galeria para abrigar obras de arte – tem peças que não tem preço, pois não estão à venda – desde quadros à fotos, desenhos, livros, esculturas.

A diretora da Casa Silva Freire, Larissa Spinelli, explica que a essência do “Arte e...” é a realização de atividades em formato de minicircuito que envolve: literatura, arte, gastronomia, moda e música nestes espaços circunvizinhos.

“A proposta é compartilhar processos sociais de significação relativos ao Centro Histórico na região da Mandioca na medida em que contribui para a sustentabilidade destes negócios criativos, oportunizando novos espaços de comercialização, circulação e consumo da produção cultural e literária em e de Cuiabá. Assim, a programação foi composta conforme as singularidades de cada negócio”, esclarece.