Artista underground, MiHell abre portas de percepções na Capital

Gilberto Leite Um dos desenhos da exposição permanente de Michel Pereira - artista underground multiverso

O artista underground multiverso Michel Pereira, que prefere assinar suas obras como MiHell, abre sua segunda exposição no Museu de Arte de Mato Grosso (MAMT) nesta quinta-feira (15), a partir das 09h.

São 20 obras inéditas, todas elas inseridas nas galáxias supra-reais do universo criado pelo artista e no qual ele submerge e vive. Apesar de não haver uma conexão literal com a cosmogonia criada por Lewis Carroll nos clássicos da literatura Alice no País das Maravilhas e Alice no Mundo do Espelho, a natureza óbvia das experiências surreais descritas pelo gênio inglês se mostram vez ou outra.

“Há e não há uma tradução das idéias daquele louco. Especialmente no sentido de que não é uma descrição literal, mas no plano da experiência, das deformações do mundo real, tem sim a ver”, argumenta MiHell ao .

Assim, desenhos à primeira vista amórficos revelam-se em verdade artifício e subterfúgio claros para corroborar a expressão criativa do criador visual, que lida, além de desenhos e instalações, com esculturas criadas por ele a partir de materiais diversos. Tais quais resina, madeira, tecidos, papel, papelão e qualquer outra coisa que venha à inquieta cabeça deste homem de 38 anos, nascido no Recife e residente em Mato Grosso há mais de uma década.

Inicialmente, chegou somente para conhecer Nova Xavantina, mas acabou encontrado e contratado como instrutor de pintura. Com isso, passou a viajar todo o estado de Mato Grosso ministrando treinamentos de pinturas artísticas em diversas texturas nas comunidades rurais dos municípios mato-grossenses.

“Com o tempo, passei a atender os fofos das APAE (Associação dos Pais e Amigos do Especial) com arte-terapia. As aldeias indígenas também foram atendidas no mesmo programa, com resgate da cultura artística na área da pintura”, expõe MiHell.

O artista tem um traço de desenho muito próprio, algo raro nos dias pasteurizados que correm, mas, quando o assunto é precisão geométrica, MiHell prefere jogar o espectador de seus trabalhos em flashes de inspiração à primeira vista livres de prisões simétricas. Mas isso é só na superfície, a força estética emerge de maneira ruidosa à percepção das deformações precisas criadas por ele.

Galeria: Exposição de MiHell

Ali, tudo de que a humanidade é feita, mas que, como já escreveu Freud, prefere manter obscuro, pra encarar-se no espelho dia após dia e continuar a ver as coisas sempre de fora, jamais por dentro de si. “Gosto de ir desenhando sem planejar muito, freehand mesmo, imaginando cada próximo detalhe durante a produção. Essa exposição deixará o visitante reflexivo pela ilusão dos efeitos em computação gráfica que preparamos”, antecipa MiHell.

Elementos surpresa sempre presentes no trabalho do artista surgem por entre as telas e forçam à exploração dos cenários. E aqui, o universo de Carroll surge em algumas obras, especialmente como meio de garantir o jogo de palavras entre lisergia e o nome da personagem, Alice.

A imersão nessa parte da concepção artística vinda de um insight ocorrido há cerca de um ano foi o motivo da aplicação dos efeitos sonoros e projeções, para além dos desenhos propriamente ditos. “Os efeitos sonoros e projeções acentuam o clima hipnótico. É uma exposição sensorial, pensada para mexer com o emocional de várias formas. É para parar e observar com cuidado”, avisa MiHell.

A exposição pode ser visitada de terça a sábado, das 9 às 17 horas. O MAMT tem entrada franca e está localizado na antiga Residência dos Governadores (Rua Barão de Melgaço, 3565, Centro).