A escolha do novo secretário de Cultura de Cuiabá, Renato Anselmo (PRP), não foi bem recebida pela classe artística da Capital. O anúncio do nome dele por agentes culturais, operadores da cultura e especialmente os artistas, foi visto e classificado como “lamentável”, “temeroso”, “politicagem” e “retrocesso”.

Diversas manifestações foram percebidas em mídias sociais e em entrevistas ao , a maioria sob garantia de anonimato, mas pelo menos duas com “autorizo sim a colocar meu nome”.

Reprodução Secretário de Cultura de Cuiabá, Renato Anselmo, prefere não se manifestar sobre suposta "rejeição"

Nos principais reclames é possível perceber o receio sobre como o suplente de vereador – conseguiu a vaga nas eleições do ano passado – vai fazer para direcionar os R$ ???? milhões em recursos previstos para este ano para fomento e manutenção da política cultural nas diversas áreas de propagação de arte e cultura, como literatura, áudiovisual, artes plásticas e patrimônio imaterial. Muitos também lamentaram a saída de um “representante da classe”, o cantor sertanejo Beto Dois a Um (Alberto Machado, seu nome civil), para entrada de um homem de 28 anos que “ninguém conhece” ou tem “serviço prestado à cultura”.

A roteirista, diretora de audiovisual e ativista da cultura local, Glória Albués, disse que não havia como avaliá-lo. "Porque simplesmente não sei mesmo quem é. Pode escrever isso sim. Eu não tenho como avaliar o atual secretário municipal de Cultura porque simplesmente nunca ouvi falar dele, não sei de onde veio nem porque foi escolhido”.

O mesmo foi dito por um ator, dramaturgo e diretor de teatro que prefere não ser nomeado. “Não conheço, não sei quem ele é, não tenho como falar nada”, disse, mas fazendo a ressalva de que espera “que ele consiga fazer uma boa gestão, procurando cercar-se de um bom corpo técnico, que possa orientá-lo adequadamente. Um corpo técnico e que seja assessorado por pessoas do metiê”.

Nesta linha, um gestor cultural argumenta sobre as dificuldades inerentes a quem não é da área na hora de entender nuances de projetos específicos para o setor. Para ele, mesmo alguém acostumado à formatação de projetos em outras áreas, “apanha feio” quando se trata de planos culturais. Lembra até que as dificuldades são tantas que o governo estadual e a própria prefeitura costumam fazer workshops, paineis e chegam a manter start-ups específicas para ensinar artistas e outros gestores a como melhor lidar com os projetos. “Há especificidades técnicas difíceis de explicar até mesmo aos artistas”, considera.

Facebook Assim como outros artistas, o ator André D’Lucca afirma que nunca ouviu falar de Renato Anselmo

O ator, diretor e dramaturgo André D’Lucca também não vê com bons olhos a escolha, deixando claro que não há nada pessoal envolvido, pois ele simplesmente não sabe de quem se trata ao ouvir o nome Renato Anselmo. “Eu não tenho a menor ideia de quem seja esse rapaz. Não sei de nada que ele tenha feito em prol da Cultura neste município ou neste Estado e ninguém entre os artistas que eu conheço jamais ouviu falar dele. Foi uma escolha política e não baseada em melhorias pra nossa cultura”, disse, por telefone.

Para ele, o prefeito Emanuel Pinheiro (PMDB) não pensou na experiência do suplente para a área nem no diálogo com a classe artística ou mesmo se este entenderia de gestão cultural. “Dá a impressão de que caiu de para-quedas no cenário cultural. E estamos cansados de ver essa cadeira da secretaria de Cultura ser usada pra politicagem. O último secretário que tivemos na área era artista, havia diálogo com a classe, havia interesse em ajudar e ele sabia falar a mesma linguagem que a gente”.

Sempre nas palavras e argumentos de André, atualmente a Cultura está sob comando de alguém totalmente alheio ao meio, o que denotaria uma escolha “simplesmente por negociação política. E isso é horrível. Emanuel começa a gestão dele na área cultural dando um tiro no próprio pé, colocando uma pessoa que não tem nada a ver com nossa área”, dispara o ator.

Ele faz questão de fazer a ressalva da impessoalidade dos argumentos. “Não estou falando que ele vá fazer um trabalho ruim, porém, ele não tem experiência no segmento, pelo menos não que eu saiba. Aliás, gostaria de ver o currículo dele e qual o argumento pra essa escolha, porque pra todo mundo da categoria com quem eu conversei considerou que foi uma escolha totalmente descabida”.

Um dos primeiros a criticar a escolha do novo secretário foi o advogado e escritor, Eduardo Mahon. Ele relatou a escolha em sua página no Facebook com ironia, dizendo que a cultura iria ser gerida na gestão de Emanuel Pinheiro por "um ex-motorista da secretaria de Saúde" que passou num "concurso de auxiliar (....) e vira secretário de Cultura de uma cidade de 300 anos. Realmente, o staff [de Emanuel Pinheiro] é político mesmo", escreveu Mahon.

Outro lado

O procurou o secretário Renato Anselmo para falar sobre o assunto, contudo, o mesmo mandou avisar, por meio da assessoria, que “não está dando entrevistas no momento”. A reportagem tentou os contatos por telefone e mídia social, mas a resposta se repetiu: “o secretário não está disponível para falar”.

No currículo divulgado pela mesma comunicação da prefeitura, Anselmo é apresentado como graduado em Turismo e Administração de Empresas e graduando em Direito.