Ator, produtor e diretor teatral, André D Lucca cria escola autossustentável

Gilberto Leite Apaixonado pelas artes cênicas, André transformou a própria a residência em uma escola de teatro

O ator, produtor e diretor teatral André D Lucca resolveu inovar na maneira de repassar aos outros o domínio de sua arte.

Para dar vez a uma iniciativa ainda inédita em Cuiabá, ele resolveu tornar a própria casa uma escola e um palco de teatro simultaneamente.

Enquanto ele desenvolve o curso – para no máximo 10 alunos por turma – de atuação em si, também ensina seus alunos a percorrer todo o ciclo percorrido do texto até a montagem do espetáculo, passando pela preparação de luz, cenografia e técnica envolvidas em uma peça. Ensina ainda a viabilizar cada projeto meio da divulgação adequada.

A esse movimento todo ele colocou o singelo nome de InCasa.

Nesse esquema, ele já montou três espetáculos, todos criados pelas turmas formadas desde a preparação do texto. Em todas, lotação esgotada para sessões duplas de quinta a domingo. De acordo com D’Lucca, deu tão certo que foi possível retirar cachês para todos os atores e porcentagem da bilheteria. “Chega a um ponto tal que tudo que eles investiram no curso retorna pra eles via espetáculo e eles ainda ganham às vezes duas, três vezes mais o valor gasto”, explica o ator.

O artista conta que a abertura do InCasa é um sonho antigo, de infância mesmo e foi viabilizado de maneira quase casual, pois o antigo locatário contou a ele, há cerca de dois meses, que iria se mudar. Ele, inicialmente, tinha dinheiro somente para bancar uma parte do imóvel onde funcionava a Bocaiúva Filmes. Resolveu enfrentar o aluguel maior e dar corpo ao sonho. “Aluguei a casa da frente e criei um formato novo, totalmente sustentável”, diz.

Explica ainda que o curso é dividido em três módulos: teatro, comédia e interpretação para vídeo, cada um custando R$ 250, com duração de uma semana, dividida em 15 horas de exercício; depois mais uma semana com ensaio individual e já na terceira semana a apresentação da peça criada.

A título de exemplo, André lembra que a primeira turma recebeu R$ 300 (cada um dos envolvidos), mais R$ 85 da bilheteria, além de uma bolsa de R$ 2 mil para atividades na academia Golfinho Azul.

Essa primeira turma montou a peça Universo Particular, a segunda realizou Mistérios de Tchapa e Cruz, com ingressos esgotados horas depois de anunciado o espetáculo. “Cada um levou R$ 360, investindo R$ 250. Não criei só uma escola, é um local de apresentação aonde levou todos a conhecer o ciclo completo do mercado teatral”.

Logo, o aluno recebe o conhecimento do fazer teatral, estímulo para criação da performance individual e também trabalho coletivo até a apresentação. “A principal ideia é formar atores empreendedores, que saibam fazer acontecer os produtos criados por eles”.

André esclarece, entretanto, que o sonho, como todos os de todo mundo, teve de ser adaptado. “Na verdade eu sonhava com esse espaço de uma forma como um teatro italiano, aquele tradicional. Mas eu vi que é bem mais fácil eu adaptá-lo para o lugar que eu tenho, mais acessível”, conta.

Entre as duas casas, cerca de 200 plantas compõem um jardim criado pelo artista como terapia para se ver livre de uma depressão. Era isso ou remédios. Deu tão certo que ele jamais parou com a jardinagem, e isso já faz vários anos.

Gilberto Leite André transformou seu sonho em realidade. Assim, ensina e dá o norte fundamental aos iniciantes

Sobre o espetáculo mais recente, criado e realizado pelos novos atores Ariana Carla, Kauany Aimê, Kiko Paroli, Paty Wolff e Wesley Oliveira e batizado de Mistérios de Tchapa e Cruz, trazia para o espaço e os dias de hoje histórias antigas, contadas de geração em geração há décadas, com personagens presentes no imaginário popular urbano e rural, como o negrinho d’água (um ex-escravo menino que, torturado até a morte, afogado no rio, volta do além e passa a fazer peraltices com quem ao rio se atreve), a mulher de branco (uma noiva traída pelo pretendente a marido, mata este, a amante e depois se suicida mas volta do além para seduzir e matar homens infieis) e o Lobisomem da Lixeira (um homem que, contavam os mais antigos, sempre se tornava o bicho mitológico em noites de lua cheia, mesmo sendo pacato e afável quando em forma humana), que adorava fazer longas caminhadas pelo centro velho da Capital.

Para colocar os alunos em imersão total no espetáculo, André dividiu os cômodos em espécies de palcos particulares aonde cada um desenvolvia sua performance baseada num personagem das lendas. Foram usados então quarto, banheiro, salas, a cozinha e o jardim. Foram oito sessões com 15 pessoas em cada uma delas.

Apesar do tom de horror, a peça tinha tons fortes de humor.

André considerou as apresentações no novo espaço completamente diferentes das outras peças as quais participou. “Foi interativo, pois a única maneira de acontecer os espetáculos neste espaço é inserindo a plateia. Todos caminham pela casa e tudo vira cenário”, relata André D`Lucca.

A meta é estrear dois espetáculos por mês e com o tempo repetir alguns, para dar chance de mais pessoas verem . Os interessados em participar do curso podem ligar para o número (65) 99292-9907.