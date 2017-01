Bandas autorais de Cuiabá lutam para se manter na área e fazer show

Cuiabá tem uma cena musical autoral de quase 40 anos. O ciclo atual começou em 1985, com a formação das primeiras bandas. Músicos que se arriscam a compor melodias e escrever suas letras vagam pela cidade há quase quatro décadas. Sem reconhecimento, fama ou dinheiro, sobrevivem como podem por único e exclusivo amor ao ato de criação.

Era o período de bandas como SS, Kaballah, Alma Negra e Blokeio Mental. Anos depois dos pioneiros do Jacildo e Seus Rapazes. Naqueles tempos como hoje, o caminho é feito de pedra.

Quem vive essa rotina sabe do que ela é feita. Esforço contínuo e nenhuma recompensa. Mesmo assim, vários insistem. Entre esses, algumas bandas se destacam pela insistência, independente de cachês ou espaços abertos para apresentação. Todos sabem, são tempos difíceis para os sonhadores, mas, como queria outro escritor, como poderiam os loucos cansar-se? Precursora do movimento hoje consolidado, o Caximir segue mostrando a mistura de teatro, rock e cuiabania desde as primeiras horas da década de 80.

Um dos guitarristas e vocalistas da banda, Eduardo Ferreira classifica a perseverança. Como necessidade. “Não vejo outra forma de trabalhar com música. Música autoral por necessidade de criar. Porque o Caximir era uma usina criativa, a gente compunha sem parar e não sobrava tempo para tocar outras músicas. Na realidade a gente nem pensava nisso. Era uma briga danada pra colocar as músicas na definição de um repertório, todos tinham mais do que o tempo de uma apresentação”.

Pelo mesmo caminho vai o vocalista da banda Senhor Infame, Jomar Brittes. ”Fazer música própria dá personalidade a banda, faz com que ela transmita ao público o que ela representa, tanto musical quanto liricamente, além de ser muito legal as pessoas cantarem suas próprias músicas nos shows”.

Em ambos, o desejo por música autoral veio naturalmente, como necessidade perene e urgente. Nem mesmo a restrição cada vez maior dos bares da cidade (todos exigem bandas cover) faz com que pensem em desistir. É assim também entre as mulheres. Sempre presente no cenário underground como integrantes das bandas, elas foram imprescindíveis. No Caximir há três integrantes femininas, em bandas mais recentes, como Banana Ships, a frontman é uma frontwoman, no Esmalthes, elas são todas as integrantes.

Senhor Infame é uma banda formada na metade de 2007, por músicos que faziam parte do cenário desde os anos 90, egressos de outras bandas. A banda das meninas é mais recente, formada em 2010. Desde sempre, a vontade era dar voz às mulheres. “Nosso intuito é fazer rock and roll. E não ficar em cima do palco rebolando”, já vaticinou a baixista Hussanya Souza, a Sanny.

Essa opção pelo trabalho em detrimento da repetição tem um custo alto. Financeiro inclusive, mas também artístico. Simplesmente se reduz espaço a cada dia. “Infelizmente o cover tomou conta de praticamente todos os bares da cidade. Não culpo o fato de ter muitas bandas, mas pela falta de visão estratégica de muitas bandas autorais, que precisam produzir, divulgar seu trabalho”, pondera o vocalista da Senhor Infame.

É o que também constata Eduardo Ferreira. “O rock tem cada vez menos espaço, menos voz, menos bandas interessantes”. Com um público menos acostumado a apreciar produção própria, tudo é mero entretenimento. Paga-se para ver bandas fazer o trabalho de um CD player ou para ser mais contemporâneo, ouvir uma playlist de música digital.

Muito disso advém do fato de todos os músicos terem que se desdobrar em outras atividades profissionais além das bandas. Há uma miríade de publicitários, jornalistas, psicólogos, advogados e pouquíssimos músicos exclusivos. “O que é preciso fazer são festivais locais, eventos que promovam e incentivem bandas autorais a sair das garagens, casas, estúdios e comecem a mostrar os trabalhos”, pensa Jomar.

Bandas mais antigas, como o Fuzlly, prestes a completar 14 anos de lida autoral, o caminho foi encontrado tocando em outras cidades e países, como Argentina e Chile, além das várias idas a São Paulo e Rio de Janeiro. As bandas mais conhecidas daqui, Vanguart e Branco ou Tinto, seguiram o mesmo rumo. Enquanto as visões não se alargam, o que resta é torcer para que a briga não canse e o trabalho continue. Independente de qualquer coisa.

