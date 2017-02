Bloco Pilantras agita folia de Sinop pela 21ª vez; cerca de 3 mil por dia

Priscila Giroletta Sem carnaval de rua, foliões de Sinop curtem a festa no bloco dos Pilantras. A animação é garantida

O carnaval em Sinop está sob o comando do bloco “Pilantras”, que agita a folia pela 21ª vez. Nas duas primeiras noites, cerca de 3 mil pessoas, por dia, passaram pelo Centro de Eventos Recanto da Natureza. As atrações começaram na sexta (24) e seguem até terça (27). Entre as duas primeiras noites já se apresentaram vários cantores, bandas e Dj’s pelos palcos.

Ao todo, serão quatro bandas, três regionais e uma nacional, quatro cantores solos e 14 Dj’s que irão comandar as pick-ups das afters - no Ghizoni. No primeiro dia, quem animou a galera foi a banda Pilantras. A banda Novo Thempo taambém subiu ao palco e, às 5h, teve início a after com os Dj Alan Menegatti, Dj Júnior Melo e o Dj Hugo Tenório.

Ontem (25), foi dia da banda Parangolé cantar seus mais variados hits, como “Rebolation” e “Tchubirabirom”. A banda dos Pilantras também subiu ao palco e, para quem curte música eletrônica, teve os Dj’s Plastic Robot, Dj Deivith Fernandes, Dj Caio Cesar e Dj Samuel F.

Os foliões encararam o desafio de aproveitar todas as noites e adquiriram o abadá que dá direito ao acesso todos os dias. Para quem está solteiro, é um momento de azaração e também de estar entre amigos. “Eu tinha esquecido como é divertido estar com amigos e pular o carnaval”, relarou Karol Kuhn.

Karla Roque também contou que as duas primeiras noites foram ótimas, que muitas histórias serão lembradas após o carnaval, mas que ainda tem muita festa para acontecer. “É um momento que podemos ser quem somos, brincar, pular fazer novas amizades”, disse.

Uma atração diferente para quem adquiriu abadá, foi o evento “Tarde do Pagode”, em que uma festa da beira da piscina foi organizada e a banda Pagode 10, tocou muito samba, pagode e afins para os “pilantreiros” de plantão.

Outra novidade foram as after’s. As baladas eletrônicas ao ar livre promovidas após o baile e carnaval. Todas têm início às 5h e seguem até às 12h.

Neste ano, o Pilantras completa 21 anos. Começou com um pequeno grupo de 50 jovens amigos em reuniões e churrascos quase que semanais em 1996. Com o passar dos anos esse grupo foi se fortalecendo e o número de participantes aumentou. Foi quando se uniram e decidiram criar o grupo "Farrapus" participando da primeira concentração de Carnaval.

Após esse primeiro carnaval junto ao "Farrapus", a primeira festa aberta ao público dos Pilantras não demorou a surgir e, a parceria continuou por mais alguns anos nas concentrações de carnaval de Sinop. No entanto, o grupo decidiu realizar sua própria concentração de carnaval.

Mediante ao sucesso obtido e ao aumentou de pessoas a cada ano, e em 2006 foi realizado não somente a concentração, mas sim o primeiro carnaval Pilantras com mais 800 abadás vendidos.

A partir de 2007 o grupo continuou sua trajetória crescente e de sucesso se tornando o maior bloco de Carnaval do Norte do Mato Grosso, reunindo mais de 3.500 pessoas por noite em média. Pessoas de todas as idades e classes sociais participam do carnaval sinopense.

Próximas noites

Ainda são muitas as atrações que irão passar pelos palcos do Pilantras. Neste domingo (26), terá show com banda Interativa, banda Pilantras e after com os Dj’s Pedro A, Flamaryon e Marco Antônio. Já na segunda (27), último dia de folia, a banda Pilantras, a banda Tome Aí, e Dj Kalled, Dj Luis Correa, Dj Remicio Nogis e Dj Banza encerram as atividades do carnaval 2017.