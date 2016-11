Cantor fala ao Rdnews sobre carreira e a monocultura das rádios - confira

A banda carioca Biquíni Cavadão tocou em Cuiabá recentemente. E o aproveitou para tentar, e conseguiu, uma entrevista exclusiva com eles. À parte alguns trechos terem sido reproduzidos em outros meios devido a um desencontro de informações com a assessoria deles em São Paulo, o restante será publicado logo abaixo.

Comemorando 30 anos de uma carreira prolífica em 2016, são donos de uma coleção de hits e canções tão populares que já fazem parte do inconsciente coletivo brasileiro entre os 30 anos e 45 anos. Ainda assim, conseguiram, a partir de 2001, quando lançaram o disco 80, de releituras de músicas de bandas contemporâneas, promover um renascimento nos rumos da banda entre os adolescentes e jovens de hoje. Em resumo, a banda tem fãs de 15 anos até no mínimo 50 anos.

O time é formado pelo vocalista Bruno Gouveia, mais Carlos Coelho na guitarra, Miguel Flores no teclado e Álvaro Birita na bateria.

Confira, abaixo , a entrevista

***

- Há algum músico na sua família? Isso te influenciou a decidir pela carreira?

Andrea Lobo Bruno fala sobre o início da carreira, dificuldades da "estrada" da música e sobre o "jabá" de rádios

Bruno Gouveia - Meu primo é o Ricardo Barreto, guitarrista da Blitz. A minha prima, Regina Casé, também se aventurou musicalmente num show teatralizado do Asdrúbal Trouxe o Trombone. Meu pai tocava bem acordeom, e minha mãe estudou piano. Mas só vim a saber disso muitos anos depois. Confesso que a inspiração não veio de nenhum familiar e sim da amizade que tinha com os membros da banda, que conheci na escola.

- Sabia que conseguiria fazer disso um modo de vida desde que tomou essa decisão?

Bruno - Nunca me imaginei cantando para valer, quanto mais por tanto tempo. Relutei em largar a faculdade (eu gostava das aulas de Engenharia de Computação) e acho que levou uns três discos e tournées para a ficha cair. Ainda assim, desde o momento em que formamos a banda, não pensamos nunca em fazer as coisas de qualquer jeito.

- Quais as bandas ouvia no começo e antes dele? Há alguma entre as novas que ouve hoje em dia?

Bruno - Gostava de Queen, Beatles, Stones, Duran Duran, Talking Heads, Peter Gabriel…e ainda os ouço até hoje, junto com Muse, Kaiser Chiefs, Kooks e outros grupos legais.

- Sei que já deve ter respondido essa um milhão de vezes, mas não tenho como fugir: onde vocês estavam com a cabeça quando decidiram por Biquini Cavadão como nome de banda? Procede a versão corrente, de ter sido ideia de Herbert Vianna e que ele também sugeriu Hipopótamos de Kart? Se sim, em que circunstâncias isso se deu? Estavam em uma festa, no ensaio de alguma das bandas, bebendo, em um churrasco, na gravadora?

"O que nos move

sempre é o futuro"

Bruno - Herbert [Vianna, guitarrista e vocalista do Paralamas do Sucesso] nos deu uma carona de volta para a casa na saída de nosso colégio. Cada dia a gente trocava o nome da banda. Portanto, nada mais natural que aceitar a sugestão. Acreditávamos que, tal com os outros nomes, não duraria nem uma semana. #sqn ;-)

- A que você atribui o boom do rock brasileiro nos anos 1980 (além do talento óbvio de bandas de sua geração, como Legião Urbana, Paralamas do Sucesso, Plebe Rude, Picassos Falsos, Violeta de Outono, Hojerizah, e isso sem contar todo o underground de Cólera, Ratos de Porão, Sepultura e várias outras)? Afinal, eram anos em que a comunicação era via correio, rádio, tevê (três grandes redes apenas) e jornal impresso?

Bruno - O país passou 20 anos calado. As mensagens eram subliminares e nas entrelinhas para passar pela censura. Quando a década de 80 trouxe o fim do regime militar e da censura (tal como era), era quase que natural que a música tivesse a irreverência, a contestação, a revolta e a agressividade que só o rock era capaz de dar. As letras politizadas e sociais eram por vezes cruas, mas também podiam ser poéticas. Era uma música jovem feita por jovens. As rádios apostaram nesta proposta e também inovaram, aumentando também a audiência. E os programas popularescos não intimidaram os grupos que ali se apresentavam junto com artistas populares, mesmo que tivessem que fazer playback. Isso popularizou o rock e mostrou que era possível ouvir boas músicas, boas letras e poesias em todas as camadas sociais.

- As rádios, nos dias que correm, ainda têm o poder de influência sobre os gostos do público que tinham naqueles tempos?

Andrea Lobo Cantor diz que "modismos" sempre existirão

Bruno - As rádios hoje lutam contra canais de YouTube, TV a cabo, plataformas digitais, só para citar alguns meios. Mas nada disso tem o calor da voz e da informação. A figura do comunicador ainda é capaz de fazer a diferença. É quando seu poder de influência é maior e conseguem ganhar seu público.

- O jabá (propina das gravadoras para massificar uma música ou artista) acabou ou só é mais escamoteado agora?

Bruno - O artista antigamente tinha a gravadora negociando com as rádios. Agora, quem negocia é o empresário do artista. Aquela promoção que a rádio faz e você adora, muitas vezes é bancada por um empresário em troca de mais execuções de seu artista. Mas, muitas rádios reviram seus conceitos também e não aceitam essa troca de favores. É preciso ser sincero na sua programação. As pessoas querem ouvir das rádios uma verdade, tanto quanto uma sequência de hits. Então, acho que hoje o jabá ainda existe, mas não é mais a via de regra.

- Em algum momento, pensou em parar com a banda?

Bruno - Todos nós da banda chegamos em algum momento a ter esta vontade, pelos mais diversos motivos. Mas aí chegava o fim de semana e, ao pisar no palco, a vontade passava. Tivemos anos difíceis, como em 1996, quando o número de shows caiu tanto que chegamos a pensar que ali seria o fim da banda. Mas, logo, lançamos Janaína e o sucesso dela nos deu fôlego para seguir em frente. Hoje em dia, fico feliz quando os fãs percebem o quanto a nossa alegria de tocar ao vivo se deve pelo prazer de estarmos juntos por tanto tempo.

- Qual o show com o qual volta e meia você acaba sonhando, devido à força da memória daquele dia ou noite? E de outra banda (nacional ou internacional), qual ou quais os shows que você não vai esquecer até o dia que descer à cova?

"A mulher que tenho

e nossa linda filha me

matam de saudades

a cada viagem, mas

foram resultado da

trilha que percorri"

Bruno - Os DVDs que gravei serão sempre mais marcantes por termos ali um registro para nos “refrescar a memória”. Foram grandes noites. Mas eu costumo sempre dizer que o melhor show nosso é “o próximo”. O que nos move sempre é o futuro. Quanto a grandes shows de outros artistas que assisti: Paralamas no Morro da Urca, Legião no Circo voador, Queen no Rock in Rio, Peter Gabriel no Imperator [casa de shows localizada no Rio de Janeiro], Roger Waters na Praça da Apoteose e, claro, Paul McCartney no Maracanã (1991) e Engenhão (2011).

- Disco mais recente, Roda Gigante traz sonoridades mais pesadas, guitarras mais à frente, espaço que sempre coube mais aos teclados e ou sintetizadores. Essa opção veio por influências ou referências novas?

Bruno - Foi natural dentro do que estávamos fazendo. As composições também nasceram mais do guitarrista Carlos Coelho em parceria com Dudy Cardoso. E Coelho também produziu o disco com Marcelo Magal.

- O que você sentiu quando lançou o álbum 80, em 2001, e percebeu que os dois maiores sucessos, Carta aos Missionários e Múmias, falavam exatamente sobre guerra e suas consequências justamente no ano em que aconteceu o 11 de setembro?

Bruno - O álbum saiu no final de agosto e estávamos nos preparando para gravar o videoclipe quando houve o ataque às torres gêmeas. E não importa se é Nova York, Aleppo ou a guerra do tráfico no Rio de Janeiro. Esperamos ainda pela vida vivendo só de guerras. Em 2001, foi uma triste coincidência que acabou tornando a música ainda mais conhecida.

- A relação com a carreira é melhor hoje, que as grandes gravadoras já não influenciam mais tanto na maneira como os artistas vão conduzir as coisas?

Bruno - A relação hoje com as gravadoras funciona mais como uma sociedade, onde discutimos nossos interesses em comum e pela vigência de nossas parcerias. No passado, a gravadora tinha a onipotência de gravar, fazer o marketing, vender e divulgar. Por isso mesmo, era capaz de prender os artistas em contratos vitalícios, definindo as estratégias muitas vezes sem nossa anuência e, com alguns artistas, impondo até o repertório. Se há uma coisa boa na crise fonográfica, é que agora estamos todos trabalhando juntos no mesmo barco.

- Como você vê o atual momento do mercado no Brasil, em que tudo é funk, arrocha e qualquer outro nome disfarçado para axé music? Aliás, você concorda com esta pergunta?

"Se há uma coisa boa na

crise fonográfica, é que

agora estamos todos

trabalhando juntos no

mesmo barco", avalia

Bruno - Não concordo com a rotulação. Cada estilo tem seu ritmo e sua levada. Não sou contra nenhum deles, mas não gosto do mau gosto. E infelizmente é o que predomina.

- Por que ainda vivemos sob a imposição de um único ritmo ou estilo nas hit parades do Brasil?

Bruno - Porque o país sempre foi monocultural. A cultura do pau-brasil, depois só açúcar, só algodão, só café, só ouro, só borracha, só soja… O mesmo se deu com a música. Cabe a nós, como ouvintes, definirmos nossas escolhas e quebrarmos estas regras. Modismos sempre existirão, claro, e um prevalecerá sobre os outros. O que apenas precisamos lutar é para que o abismo entre o estilo vigente e os outros não seja tão grande!

- Como foi viver todo esse tempo no palco? Se tornou mais fácil ou mais difícil, ao longo dos anos, suportar a rotina de hotéis, ônibus, aviões, noites mal dormidas e saudade de namorada ou esposa e filhos? Acha que teria sido muito menos feliz se tivesse suportado uma rotina dita mais comum?

Bruno - Esta é minha vida, minhas escolhas foram estas. Não saberia dizer como teria sido se fosse de outra forma. Deixei que o vento me levasse aos quatro cantos do mundo. A mulher que eu tenho e nossa linda filha hoje me matam de saudades a cada viagem, mas elas foram resultado da trilha que percorri.

- Pretendem lançar algum novo disco de inéditas? Se sim, quando? Já tem título?

Bruno - No início do próximo ano (2017), lançaremos nosso 16º disco de carreira, só com músicas inéditas. Foi produzido por Liminha, que consideramos o maior produtor musical de todos os tempos.