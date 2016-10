Cantora cuiabana se recupera de calote e tenta lançar disco - saiba

Arquivo Pessoal Cantora Luciana Bonfim tem 10 anos de carreira. Ela reclama que os cachês estão cada vez menores

A cantora Luciana Bonfim é caracterizada e conhecida pelo samba, mas começou a carreira mesmo em uma banda de rock formada nos tempos em que abandonou a faculdade de Direito já perto do fim para cursar Publicidade e Propaganda.

“A gente fazia rock, mas era também uma mistura mais de soul e black brasileiros. Então, fazíamos tudo, Tim Maia, Jorge Benjor, e compúnhamos. Éramos eu, uma menina baterista, a Carol, e o Rosano Mauro, além da Juliane Grisólia”, lembra.

Nesse tempo, conheceu a frustração trazida pelo fim da banda. Integrantes saíram e montaram outros projetos, alguns se mudaram de cidade. Só, ela entrou numas de frequentar o extinto bar Chorinho Choros e Serestas. Lá, descobriu o mais brasileiro de todos os ritmos e parceiros como Paulo Monarco, além das muitas rodas de samba.

Não demorou muito para receber propostas para cantar em uma das datas no calendário da casa. Nesses tempos, conheceu Joelson Conceição, montou um repertório e começou a realizar alguns shows. Mas fez uma pausa porque precisava e foi conhecer um conservatório em Curitiba.

Se deu mal com a diferença de vida social e coletiva entre as Capitais do Paraná e Mato Grosso. Nada de povo acolhedor, habituado a receber migrantes, ainda que brasileiros. “Entrei numa depressão lá, mas de volta me ofereceram uma datas no mesmo Chorinho”.

Para subsistência, fazia bicos de vendedora e gastava tudo que ganhava na confecção de cartazes de divulgação desses shows. A primeira apresentação tinha quatro pessoas assistindo”, lembra. A segunda já tinha 12, depois 30 e o crescimento foi exponencial, o que levou a temporada a durar dois anos. “Chegamos, no último show, a 982 pagantes, com gente comprando ingresso às duas e meia da manhã”.

Era os tempos em que o Chorinho ainda ficava no endereço antigo e não dava a mínima pinta de fechar, como aconteceu recentemente. Nesse tempo, descobriu o samba mais recente de compositores e cantores como Pedro Luís, Roberta Sá e Maria Rita. Todos que, como ela, descobriram o ritmo após o início das carreiras misturando MPB com diversas outras coisas.

Percalços

"Cantar faz bem pra

mim, não tenho como

não fazer" - Luciana

Hoje, com dez anos de estrada, Luciana luta para lançar seu disco gravado após muitos percalços, tais quais a eterna falta de recursos sofrida por todo artista independente e o atraso devido ao desvio do dinheiro conseguido a muito custo por um produtor inescrupuloso.

Vencedora de um edital de incentivo, assume que não sabia muito bem como lidar com a parte burocrática. “Tudo foi orçado em R$ 30 mil, mas só captamos R$ 18 mil”.

Foi onde entrou o tal produtor inescrupuloso, pois ela deixou dinheiro na mão dele, que garantia pagar estúdio e músicos. Não fez nem um nem outro. Às voltas com os órgãos de controle do Estado cobrando o trabalho, recorreu aos amigos para conseguir, enfim, em espécie de semi mutirão (músicos trabalhando praticamente sem cachê), gravar.

Cinco anos depois, conseguiu reunir “uma força tarefa com vários músicos, parcelei várias coisas no cartão e conseguimos gravar. Ficou bonito, mas falta ainda algumas coisas para conseguir lançar. Todas músicas autorais, só duas não são minhas, uma é de Estela Ceregatti e outra do Túlio Borges.

São dez faixas produzidas e gravadas pelo Joelson Conceição e Alex Teixeira. Joelson fez todas as cordas, violão de sete cordas, cavaco, guitarra, violão e baixo. Alex fez todas as percussões”. Até agora, ela prensou somente as 100 cópias exigidas pela secretaria de Cultura, mas busca meios de fazer mais.

Atualmente, trabalhando como produtora em um canal de televisão, ela explica que a vida cantando anda meio emagrecida pelos cachês cada vez mais baixos, especialmente para quem quer defender trabalho autoral. Há uma certa ditadura dos covers por parte dos promotores. E isso nem é todo o problema, pois ela também interpreta diversos sambas de cantores e cantoras consagrados, mas o cachê é cada vez mais irrisório.

Sua última incursão foi o show Pequiá, espécie de prévia para lançamento do disco Samba em Sombra de Pequizá. A busca agora é por evitar as dificuldades da carreira nos bares e buscar meios outros para shows, como de festas de ambiente corporativo, em eventos fechados, como foi, aliás, o último, no Sesc Arsenal. A partir daí, tentar conseguir se colocar em projetos como o Circula MT e daí em diante fazer com que a carreira retome definitivamente seu rumo.

Por agora, tem feito apresentações em locais como a Praça da Mandioca (mais esporadicamente). "Cantar faz bem pra mim, não tenho como não fazer", discorrendo sobre as dificuldades de conciliar a criação do filho com a dura vida dos músicos por aqui.