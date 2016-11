Casal muda o mundo ao mesmo tempo em que o eterniza conheça

Arquivo Casal Bruna Obadowski e Ahmad Jarrah vivenciaram a guerra de perto e eternizaram a dor e a alegria

O casal de artistas fotógrafos e ativistas Bruna Obadowski e Ahmad Jarrah começou a fotografar há apenas três anos. À parte o pouco tempo, os dois conseguiram imprimir a força de seus olhares sobre tudo quanto registram. Exemplos recentes são as fotos tiradas num campo de refugiados da guerra civil da Síria.

Nesse trabalho, são eternizados momentos de angústia, desamparo, solidão e tudo quanto o mais a humanidade tem fechado os olhos, visto terem as nações mais ricas do planeta optado por ignorar o conflito sob a desculpa de o ditador responsável por aquele Estado de coisas ter sido eleito de uma maneira que todos sabem ser fraudulenta.

Eles não economizaram na denúncia, mas tampouco fecharam os olhos e lentes para momentos lúdicos, de perseverança, de certeza de que aquele povo ancestral vai perdurar enquanto a humanidade por aqui estiver, afinal, eles são semitas e sobre eles disseram certa vez, há milênios: dêem-lhes um copo de água que eles atravessam desertos.

Sejam os da pior parte da alma humana, sempre pronta a arrancar de seus semelhantes condições minimamente dignas de existência, como Ahmad registrou no trabalho fotográfico feito em um lixão, sejam em paisagens que desvelam nosso melhor, reveladas por Bruna nos quadros compostos de partos humanizados. Em qualquer dessas situações, os dois fazem questão de levar o espectador ao centro e além do que seus olhos tocaram.

Bruna nasceu em Diamantino, há meros 25 anos. A mãe é paranaense, o pai, cuiabano. Ahmad é cuiabano, filho de libaneses. Os dois estudaram em escolas públicas, ambos são comunicadores.

Galeria: Registro feito pelo casal na Síria

Começaram a trabalhar com fotografia de maneira distinta e ao mesmo tempo. Ahmad é apreciador de artes plásticas, sempre foi apaixonado por cinema, design e fotografia. “Fotografava de maneira amadora pela vida toda, tanto que ainda guardo uma câmera analógica herdada de meu pai. Porém, o caminho profissional me levou primeiramente para o vídeo e o design, com os quais trabalhei nos últimos 15 anos. Apesar de serem muito próximos à fotografia, eu clicava muito pouco. Até que certa vez vi na fotografia uma maneira para me expressar a partir da luz, onde eu poderia compor com outros referenciais que fui adquirindo durante a vida, e esse despertar tem cerca de três anos”, explica Ahmad.

Bruna conta que a comunicação e o marido a aproximaram da arte. “Comecei por intermédio de Ahmad a me envolver com a fotografia. Sempre estive muito próxima da fotografia, contudo nunca nela de fato, mas à medida em que os trabalhos em mídias sociais foram, de maneira natural, aumentando a necessidade em fotografar, também aparecia de forma a somar”.

"Além de registrar,

compartilhar

experiências é de

fato o que me move

na fotografia" - Bruna

Depois que se tornou mãe, já com uma certa estrutura técnica, começou de fato a investir na fotografia junto com Ahmad. “Além de companheiro, é um grande professor”. Daí em diante foram estudos, cursos, muita leitura e pesquisas. Lembra porém que também fotografava de maneira amadora. Tem orgulho de lembrar que seu primeiro trabalho profissional, realizado em 2010, foi com uma câmera compacta bastante simples. “Meu olhar prevaleceu. E é um trabalho ao qual eu resgato sempre que posso, para reafirmar que nosso olhar é sempre mais potente [que o equipamento]”.

Para os dois, o caminho escolhido para adentrar a seara da arte foi obrigatório como meio de expressão. Bruna afirma ter necessidade de expressar poeticamente situações do cotidiano, “ainda que este possa parecer o mais natural possível. É de forma natural, sem qualquer pretensão, querer presentificar as cenas que a gente tem o privilégio de visualizar via fotografia. Além de registrar, compartilhar experiências é de fato o que me move na fotografia”, conta.

"Através da fotografia,

percebo o mundo como

ele é, como nós somos,

dos gestos mais nobres

aos atos mais hediondos"

- conta Ahmad ao Rdnews

Ahmad busca expressar o invisível à primeira vista, ao olhar fugidio e robotizado do cotidiano das grandes aglomerações urbanas. “Através da fotografia percebo o mundo como ele é, como nós somos, dos gestos mais nobres aos atos mais hediondos, escancara para sociedade aquilo que ela repulsa, que ela tenta esconder. A fotografia é a Mnemosine dos esquecidos”. Para ambos, é também meio para conhecer pessoas, ouvi-las e viver suas histórias. As histórias que nos formam enquanto seres humanos.

“Fotografo porque todos nós iremos morrer a qualquer momento e a fotografia, assim como toda a arte, é uma maneira de permanecer vivo e inclusive continuar participando ativamente da história. A fotografia, assim como toda manifestação artística, tem o poder de transformar a nossa percepção sobre o mundo , e à medida que mudamos nossas percepções sobre as coisas, estamos mudando também as coisas de fato”, lembra, citando, talvez sem saber, o Sakyamuni.

Sobre a rotina de trabalho, há também distinção entre eles. Enquanto Bruna intercala cliques e enquadramentos com produção audiovisual e de publicidade, Ahmad trabalha como fotojornalista em um jornal impresso semanal. Logo, ele tem obrigação de fotografar praticamente todos os dias, ela não.

Ainda que no fim, nas palavras dela, o fluxo faça o tempo deles. Ainda assim, alguns trabalhos acabam surgindo em meio às pautas impostas pela rotina do trabalho, seja no jornal ou em serviços contratados.

Na trajetória até aqui, eles destacam o resultado obtido em projetos que os ajudaram a desenvolver uma sensibilidade mais poética do existir social e da vida em si. Assim, merecem especial apreço a série Os Refugiados Sírios, o Circuito de Festivais de Teatro e os partos humanizados, “que fizeram meu olhar excêntrico e denso”, para Bruna.

E além de Os Refugiados Sírios, a série que nasceu de uma reportagem sobre o aterro sanitário de Cuiabá, chamado popularmente de Lixão. Esses últimos registros fizeram parte do curta-metragem Composto, premiado internacionalmente e selecionado para 18 festivais internacionais. Ele lembra também das fotos para o curta-metragem Flor de Pequi, premiadas no concurso Olhar Cuiabá.

Porém, por mais que todas as criações lembradas sejam fortes, ambos admitem que nada superou o vivenciar de uma guerra in loco, para além do que se escreve, vê em imagens distante ou ouve falar. Para ambos, não há sensação semelhante àquela nem de longe.

Por mais que se imagine e repita até como dito popular (“a vida é guerra e batalha constante”), as sensações ali experimentadas não têm paralelo possível com nada visto ou sentido fora dali. “É uma realidade surreal e forte. Não só a falta de qualquer cuidado para com a vida humana naquelas situações, é preciso lidar sem poder (sem manifestar) com a violência contra os refugiados, é de arrancar tudo o que há de supérfluo e dar importância àquelas vidas sem qualquer atenção. Atravessa a gente enquanto pessoa, enquanto nossa lente presentifica nosso olhar”, resume Bruna.

Arquivo Foto Heróis Invisíveis revela o drama do lixão de Cuiabá. Registro é profundo e provoca reflexões

Ahmad lembra seu ativismo em causas humanitárias e sociais, além da participação em manifestações públicas, mas sempre entendeu a questão da guerra no Oriente Médio como um dos temas que mais o sensibilizam.

“Apesar de ter ido às ruas contra o genocídio na Palestina, era tomado às vezes por um sentimento de impotência”, revela. Para ele, o trabalho nos campos de refugiados sírios os buscou ao invés de ser buscado por eles.

Foi a primeira vez que visitava a terra de seus pais, o Líbano, para conhecer grande parte da própria família.

Só então pode perceber a real dimensão e impacto da crise humanitária vivenciada cotidianamente por aqueles seres humanos. Desde as instalações de tendas precárias espalhadas por todo o percurso entre o aeroporto até a cidade dos pais dele.

“Não tínhamos como ficar indiferentes e logo percebemos a necessidade de entrar nos campos e conhecer as famílias sírias refugiadas. No início, fomos barrados pelo Exército, que é quem faz a gestão dos acampamentos, e tivemos que solicitar autorização para o comandante, que posteriormente liberou”, conta Ahmad.

Isso tornou, continua, impossível descrever o que viram sem encherem os olhos d’água. Eram famílias dilaceradas pela guerra, sobreviventes de bombardeios e em luta constante pela sobrevivência, com fome, sede, sem condições básicas de higiene ou subsistência.

"Não há como contar histórias

a partir das imagens sem

compartilhar também a dor

e a angústia” - diz Ahmad

“Foi a maior experiência que tive em vida, dividir as tendas com os refugiados sírios, compartilhar suas histórias, suas dores e angústias em um momento onde o mundo assiste a uma proliferação de um discurso eugenista e xenófobo”, argumenta, lembrando que o recrudescimento das visões separatistas quer combater o único refúgio para praticamente toda a população civil da Síria, que é sair dali, ainda que momentaneamente.

O problema é que essa crise de proporções bíblicas não comove praticamente nenhum país da Europa, de fronteiras fechadas, à exceção da Alemanha, e cujo caminho parece virá a ser seguido pelos Estados Unidos. “Impedem as migrações de um povo que já foi violentado de todas as maneiras possíveis por aqueles mesmos que os recusam agora”, exemplifica Ahmad.

As fotos daquela série têm o objetivo declarado de sensibilizar as pessoas quanto às vidas humanas escamoteadas sob esse signo “imigrantes”. “Não são terroristas, não são bandidos, são mulheres, homens, crianças, idosos inocentes, que tiveram seus trabalhos e suas vidas destruídas por uma conjuntura externa a eles e que os persegue onde quer que vão”. O mundo parece ter perdido a capacidade de sensibilizar-se pelo outro, pela vida humana.

Para os dois, enfim, “a fotografia surge como um instrumento de humanização do ser e de visibilidade para os invisíveis sociais”. Ainda que isso demande uma certa angústia e impotência. Mas como tudo na vida em dificuldade, é um processo que faz amadurecer. É também, acreditam, a fotografia, um instrumento de humanização, de pressão pública e política e de transformação social.

“E não há como contar histórias verdadeiramente a partir das imagens sem compartilhar também a dor e a angústia” inerentes à criação, encerra Ahmad.