Com personagem extravagante, ator de MT vai ao Prêmio Multishow veja

Facebook Eduardo Butakka selecionado para Multishow de Humor

O ator/humorista/comediante cuiabano Eduardo Butakka, intérprete de personagens já conhecidos na Capital, como Penélope, a Sexóloga, foi classificado e vai participar do Prêmio Multishow de Humor, canal de entretenimento pago da Rede Globo. Ele viaja hoje (21) para participar dessa espécie de reality show, cujo objetivo é encontrar novos talentos do humor brasileiro. Explica que foi convidado por um dos produtores por telefone. Óbvio que aceitou na hora.

Na estrada desde 2003, quando começou os primeiros improvisos ainda na antiga Escola Técnica Federal de Mato Grosso (ETF-MT) junto com o grupo Pessoal do Ânima de Teatro, Butakka não vê melhor forma de comemorar 14 anos de carreira do que estar ao lado dos pares em um concurso de abrangência nacional, especialmente porque está terminando a segunda faculdade (ele é publicitário formado na UFMT), agora de Artes Cênicas, e vê as primeiras incursões em vídeo, via Youtube, com o coletivo Não Convém começar a dar frutos, pois os views vem subindo gradativamente e já chegaram aos 53 mil.

“Estou terminando a faculdade agora, mas desde que a mosca do teatro me picou e eu nunca mais consegui sair, a grande faculdade mesmo foi a vida. Gosto de interpretar, de dirigir, de produzir, mas acabei sendo inclinado ao humor. Porque gosto muito, mas também porque parece que as pessoas gostam mais de mim”, diz, entre gargalhadas, ao .

O ator conta que além de Penélope, dá vida também à Janaiara, a Desprovida de Beleza, uma socialite, Ingrid e McGeiver (com Thiago Mourão) e até uma bolacha de água e sal, além dos outros papeis que ele escreve para o canal Não Convém.

Desde os tempos de Segredos de Liquidificador, seus principais personagens são femininos, como a mais conhecida, Penélope. Butakka diz não ter medo dela tornar-se uma espécie de duplo em sua vida, com as pessoas o reconhecendo única e exclusivamente dentro dessa personagem. “Alguns são assim mesmo, há o mito de que o personagem escolhe o ator. Acredito nisso no sentido de que às vezes é tão forte que, mesmo que não se queira, as pessoas chamam para viver a personagem uma vez mais. Mas é como uma pessoa que você ama, por mais que se ame, tem horas que não se quer nem olhar pra cara dela”.

As caracterizações são propositalmente exageradas por preferência pessoal do ator. O comediante ressalta que sempre vê no absurdo o riso, a galhofa. Um exemplo são as dicas da sexóloga, impossíveis de serem seguidas mesmo pelo mais ávido (a) viciado (a) em sexo que exista. As situações esdrúxulas são, para ele, o momento maior da arte de fazer rir.

Esse conceito foi utilizado, inclusive, no teste para o Prêmio Multishow. Com o desafio adicional de que ele teve de migrar gestual e linguagem do teatro para o vídeo, algo que ele vinha já ensaiando no canal do Youtube.

Ficará, pelo menos, 15 dias no Rio de Janeiro, cidade sede da Globo. Isso em caso extremo, de não chegar às quartas de final. Mas se não for, há projetos em abundância à espera dele, como explica à reportagem. “Quero retomar Segredos de Liquidificador, porque tem mais de um ano que não fazemos temporada da peça. Também estou com um espetáculo solo de humor com personagens que ainda não fiz e outros que faço. Estou com bastante projetos”.

Como foi um dos 28 selecionados entre milhares de inscritos de todo o país, Butakka sabe que já há muito o que comemorar, pois a visibilidade da participação no prêmio já excede, em muito, a normalmente esperada de artistas em Cuiabá. Isso sem contar que ele foi o primeiro ator daqui a competir no Prêmio Multishow, à parte as incursões de outros atores em novelas e outros programas da tevê aberta.

Galeria: Artes de Butakka

Em jogo estão R$ 25 mil e a possibilidade de contratos com o próprio canal. Os programas começam a ir ao ar a partir de 17 de abril e devido à história, é das principais referências dos comediantes mais recentes. “Participar é o grande desafio, espero aprender com o fato de levar para a televisão personagens criados pelo palco. Se não for tão bem, estarei feliz por ter proporcionado ao Brasil inteiro o conhecer esses personagens, depois de ser selecionado entre milhares de outros profissionais”, conclui.