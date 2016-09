Conheça cinco filmes que podem ajudar a superar um mau momento

Reprodução Agora, é só ligar a TV, escolher o melhor filme e começar a diversão em sua casa

Alguns filmes têm a capacidade de, como toda boa obra de arte, sobreviver para além do tempo em que estão sendo exibidos.

Como todo mundo tende a ficar meio perdido no mar de opções dos canais por assinatura e nos serviços de streaming, como Netflix, vamos dar uma ajuda na decisão fazendo uma pequena lista com cinco filmes bastante diferentes entre si, mas com o tema “superação” em comum.

Vai ajudar a passar bem o período de descanso e, quem sabe, dar aquela forcinha para quem estiver passando por algum momento difícil.

Vale lembrar que os filmes foram escolhidos por tratar de maneira leve alguns temas complicados. Vem a calhar também com arecém iniciada campanha Setembro Amarelo.

V de Vingança

Divulgação V de Vingança: retrata a vida da personagem Evey (Natalie Portman) e seu sequestro por um homem enigmático identificado apenas pela inicial "V"

Adaptação de um clássico das histórias em quadrinhos escrita em meados dos anos 1980 por Alan Moore, retrata a vida da personagem Evey (Natalie Portman) e seu sequestro por um homem enigmático identificado apenas pela inicial V (Hugo Weaving).

Acostumada a apenas sobreviver no meio das decepções da existência urbana nas grandes cidades de todo o mundo, mas daquela Londres em particular, Eveyvê suas certezas mudarem durante o período em que é presa por V.

Acaba se apaixonando por ele e percebendo o quão longe de como as coisas realmente são ela vivera até ali. Claro que há muitos outros elementos que tornam o filme passível de assistir, apesar de o próprio Moore e muitos fãs mais radicais da obra não aprovarem a adaptação para o cinema devido aos cortes profundos que a história original sofreu, mas como o tema aqui é pensar em algo além do corriqueiro, a dica se sustenta. Reviravoltas acontecem sempre e o ritmo é frenético, mesmo nos longos diálogos de V e Evey.

Um bom ano

Divulgação Um Bom Ano: retrata as idas e vindas na vida de Max Skinner, um corretor estressado cujo principal motivo pra seguir em frente é ganhar cada vez mais

Dirigido por Ridley Scott (Gladiador, BladeRunner e vários outros), o longa retrata as idas e vindas na vida de Max Skinner (Russel Crowe), um corretor estressado cujo principal motivo pra seguir em frente é ganhar cada vez mais. O vento da mudança é trazido pela morte de um tio e a herança deixada por ele: uma fazenda cuja principal atividade é a produção de vinhos, da plantação de uvas até a fabricação.

Inicialmente, se sente sem tempo para a atividade bucólica demais e lucrativa de menos. Mas é obrigado a ir até o local para poder vendê-lo e se livrar do que considerava um problema. Ao se deparar com uma paz que não se lembrava mais que existia, começa a buscar rever seus passos até ali. Nada naquele lugar lembra as pessoas e atitudes com as quais se acostumou ao longo dos anos. Nenhuma paranoia urbana e um senso de coletividade o atraem a novo entendimento das coisas. Uma mulher, óbvio, faz o papel de estopim desse abrir de olhos. Pode enfrentar tranquilo, a história contada supera fácil os pontos de partida clichês.

A Grande Aposta

Divulgação A Grande Aposta: dirigido e escrito por Adam McKay, é baseado no livro de Michael Lewis. Mostra vida de homem que resolve investir na bolsa de valores

Seguindo com a temática “ambição desmedida só traz sofrimento, mas é possível ver um mundo além disso”, há o vencedor do Oscar 2016 de Melhor Roteiro Adaptado. Recheada de estrelas, a obra audiovisual mostra dois corretores da Bolsa de Valores de Nova York,JaredVennett (Ryan Gosling) e Mark Baum (Steve Carrell), às voltas com Michael Burry (Christian Bale), um homem que resolve começar a investir no mercado financeiro a partir de seu fundo de aposentadoria.

O problema é que ele resolve fazer isso bem no começo do colapso financeiro que atingiu os Estados Unidos e depois o mundo, em 2008, e levou à bancarrota não só bancos e financeiras, mas milhares e milhares de pessoas. Dirigido e escrito por Adam McKay, o filme é baseado no livro de Michael Lewis e tem, ainda, Brad Pitt no papel de um misterioso corretor visto pelos dois primeiros como guia na escuridão que se anuncia. Bom para os de senso prático, ele até utiliza o jargão “crise é tempo de oportunidade”, mas sem idiotizá-lo.

Chef

Divulgação Chef: parece somente um restaurante, mas há mais a ser descoberto e vencido

Este simpático filme de baixo orçamento (para padrões norte-americanos, deixemos claro), Chef é dirigido e estrelado por Jon Favreau, foi lançado em 2014 e traz ainda os atores Sofía Vergara, Scarlett Johansson e Robert Downey Jr.

As ações se dão em torno de Carl, um recém falido dono de restaurante que resolve pegar tudo que sobrou de suas posses e investir em um foodtruck. Como desgraça pouca é bobagem, é obrigado a fazer isso com a ajuda da ex-mulher. Procedente como o citado “A grande aposta”, reverte a perspectiva deste porque não retrata um homem em busca de lucro, mas num ato desesperado de sobrevivência.

Mesmo seguindo numa atividade conhecida pelo personagem, as situações e o momento são absolutamente diferentes do que ele estava acostumado. Mesmo parecendo somente um restaurante em menores proporções, há muito mais a ser descoberto e vencido. Tudo é retratado de maneira suave, mas não menos contundente quando o diretor resolve focar na percepção de que recomeços são não só necessários, mas inevitáveis ao longo da vida de todos.

O Homem que mudou o jogo

Divulgação O Homem que Mudou o Jogo: baseado em uma história real, traz a trajetória improvável que os norte-americanos tanto sabem retratar e gostam de assistir

Por último, um dos últimos filmes dos quais participou oator Philip Seymour Hoffman, morto de maneira acidental em um quadro de depressão enquanto tentava se livrar da dependência química e tentava superar o fim de seu casamento.

Dirigido por Benett Miller, o filme tem, além de Seymour Hoffman,Brad Pitt no papel do gerente de esportes Billy Beane, chamado às pressas para cuidar de um pequeno time de beisebol. Baseado em uma história real, traz a trajetória improvável que os norte-americanos tanto sabem retratar e gostam de ver.

Beane/Pitt não tem praticamente dinheiro nenhum para contratações de grandes jogadores e ainda deve se virar pra superar as grandes equipes. Ele tenta (e consegue) fazer isso de uma maneira que a todos soa como, no mínimo, loucura.

Sem entregar pontos-chave do filme, vale a pena ver como a improbabilidade às vezes parece ser a única fórmula possível nesta existência, tão aleatória afinal. Concorreu a cinco Oscar e a mensagem é manter a fé. Seja em si mesmo, numa força superior, na capacidade de saber que tudo tem solução menos a morte, merece uma chance. O ritmo é aquele conhecido de todos nos blockbusters americanos. Cinema bem feito, ainda que não tão inovador, retrata bem a obrigação de certas viradas de mesa na odisseia humana.