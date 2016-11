Em Cuiabá, negro era noticiado com inferioridade e em casos de violência

A maneira como os jornais do século 19 retratavam os negros brasileiros guarda muitas semelhanças com os dias atuais, salvo serem os relatos referentes, na maioria das vezes, a seres humanos em condição de escravidão. A forma como são tratados, entretanto, pouco diverge em nossos tempos, onde ideologicamente os negros são livres.

Afrodescendentes são, ainda hoje, estrelas principais somente nos cadernos de polícia e, ao máximo, esportes. Como há um século, a maior parte das notícias retrata negros em situação de violência. Parece haver uma simetria entre os programas policiais contemporâneos e o que era escrito há mais de um século.

“Acha-se fugida uma escrava de João Anastácio Neto, cabra, de 40 anos mais ou menos, com falta de dentes, tem vício de tomar aguardente. Quem a pegar e entregar na rua 1º de Março, nº 1 será gratificado, assim como protesta-se contra quem a açoitar”, diz notícia do jornal O Liberal, publicado em Cuiabá com data de dezembro de 1871.

De acordo com o estudo mais recente sobre o tema, o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, de 2015, entre as pessoas que morrem de forma violenta no Brasil, 68% são negros.

Reprodução Cândida Soares aponta visão distorcida, construída ao longo dos anos, em que traz população negra como invisível no ideário social

Para a professora doutora em relações raciais da Universidade Federal de Mato Grosso, Cândida Soares da Costa, é um padrão que se repete porque foi socialmente criado, feita para inferiorizar gente de pele mais escura. “É uma visão distorcida, construída ao longo do tempo. É feito para engendrar a ideia de que os negros impedem o desenvolvimento do país devido a uma inferioridade intelectual, social e também moral”.

São palavras a soar forte, mas plenamente confirmadas por estatísticas, dados e números. Dentre os encarcerados, até 2015 no Brasil, porque o número obviamente mudou, dentre os 607.373 presos, 61% têm a pele de cor preta ou parda. Uma maioria encarcerada por pequenos crimes, muitas vezes sem julgamento.

“Quando enfim se conserva preso, contra a lei expressa, um homem, cujo delito não se conhece, a não ser pela parte apaixonada de seu próprio patrão, simultaneamente queixoso e autoridade, que o remeteu, o mesmo indivíduo que, em época não remota, se julgou impotente para cumprir seus deveres. (...) Ora, se fatos tão graves passam em silêncio, como não passarão despercebidos outros que chegam à nossa notícia?”, diz matéria no mesmo O Liberal, em edição de dezembro de 1874.

Reflexo de um problema, lembra a doutora Cândida Soares, que persiste no Brasil ao longo da história. “É um país que praticou a escravidão por mais de 300 anos e que, quando encaminhou-se para a abolição, fez isso de maneira que tornasse a população negra invisível no ideário social”. Uma ausência de representatividade cujos reflexos são visíveis nos melhores cargos, nas consideradas melhores profissões, com remuneração mais alta.

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), dados de 2014, mesmo sendo 54% da população declaradamente negra ou parda, somente 17,4% faz parte da parcela mais rica do país. Entre o 1% mais rico da população brasileira, com renda média de R$ 11,6 mil por habitante, 79% são brancos.

Em contrapartida, de cada 10 famílias beneficiárias do Bolsa Família (cuja renda per capta varia obrigatoriamente entre R$ 85,01 e R$ 170), sete são negras. De acordo com o Instituto Palmares, menos de 10% dos políticos no Congresso Nacional são declaradamente negros ou pardos. Negros são 76% dentre os 10% mais pobres. Três em cada quatro dos menos assistidos socialmente. Profissões, com medicina, por exemplo, são endereçadas aos com menos melanina, esta proporção não chegava a um quinto, equivalendo a 17,6% do total.

"É um país que praticou a escravidão

por mais de 300 anos e que quando

encaminhou-se para a abolição, fez

isso de maneira que tornasse a

população negra invisível no ideário

social" - professora Cândida Soares

Mesmo assim, segundo dados divulgados nesta sexta-feira (4) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, os negros representavam apenas 17,4% da parcela mais rica do país, em 2014. A população que se identifica como preta ou parda cresceu entre a parcela 1% mais rica da população brasileira, cuja renda média é de R$ 11,6 mil por habitante.

A constituição da população brasileira, a partir do século 19, visava um projeto de branqueamento no qual pretendia-se que o Brasil se tornasse uma nação branca na cor, na pigmentação da pele e na cultura. “Por isso o processo de construção se dá ancorado nas teorias raciais, que colocam o negro como se ele fosse portador de todas as características indesejáveis para a nação”.

Uma perspectiva abertamente tecida para fazer uma construção discursiva, que segue até boa parte do século 20 com objetivo de não ter construir políticas públicas que debatam a participação da população negra. “Então temos até hoje uma concepção que coloca a população negra na perspectiva de uma forma muito mais fragilizada do que outros segmentos da população, levando a população a existir em condições de vida muito mais pobres, onde o Estado geralmente não se faz presente e que, quando o faz, é por meio da forte presença da polícia, que também tem uma base racializada”, continua Cândida Soares.

Em Mato Grosso

E tudo começa ainda no ninho: o número de adolescentes negros e pardos, entre 16 e 17 anos, assassinados em Mato Grosso, de acordo com o estudo mais recente, de 2013, é quatro vezes maior do que em relação à quantidade de adolescentes brancos mortos no mesmo período. Foram 54 homicídios de negros e pardos contra 11 de brancos naquele ano. Esses dados constam no relatório Violência Letal Contra as Crianças e Adolescentes do Brasil, parte do Mapa da Violência, da Flacso Brasil.

“Fugiu no dia 1º de setembro do ano corrente o escravo de nome José, natural desta província, pardo, idade 25 anos mais ou menos, estatura regular, tem uma fístula no queixo proveniente de dores de dentes, tem ofício de pedreiro e é um pouco cachaceiro. Gratifica-se bem a quem pegá-lo”, publicou O Liberal em dezembro de 1873.

Reprodução Entre as pessoas que morrem de forma violenta no Brasil, 68% são negros, aponta estudo

Os assassinatos representam, ainda de acordo com o Mapa da Violência, 63,3 casos de mortes de negros a cada 100 mil habitantes. Entre os brancos, são 29,7 casos a cada porção de 100 mil. O índice de vitimização, proporcionalidade dos assassinatos em relação às populações étnicas, relata que morreram 113% a mais negros do que brancos em 2013.

“Uma das razões possíveis para explicar isso é o fato de ainda hoje a população em piores condições econômicas e sociais é negra. Isso diz respeito direto à abordagem e dados da segurança pública publicados, não é que a população negra seja mais propensa a cometer crimes ou violência, mas porque trata-se da forma e as condições em que a população ainda vive e como ela é vista. Isso é traduzido nesses dados”, enfatiza a professora Cândida Soares.

“No século 19, a discussão era racializada, com pessoas consideradas com capacidade intectual, moral e social abaixo dos outros povos, como não tivemos políticas públicas no sentido de reconstrução desse imaginário, ainda temos a repetição de dados que se refletem no século 21”.

Para ela, a imprensa tem papel fundamental em uma possível mudança, ao questionar os programas cotidianos que geralmente tratam a população negra como se todo ato cometido por um único negro dissesse respeito a todo um universo racial, em grande maioria afrodescendente.

Isso contribui no sentido da configuração atual das coisas. “Quando se faz isso sem questionar os contextos em que essa situação ocorre, acaba contribuindo para reforçar essa visão construída no século 19, mas ainda vigente em pleno século 21”, lembra a doutora.