Em Guiratinga, o tradicional bloco dos caretas é quem anima a festa

Em Guiratinga o Carnaval é dos mascarados. Há mais de 50 anos, o bloco dos caretas é quem anima a festa na cidade. E este ano não será diferente. Nesta sexta (24) e sábado (25), quem sai às ruas a partir das 16h é o bloco dos caretinhas, formado pelas crianças que, com as máscaras típicas, levam adiante a cultura carnavalesca de Guiratinga.

O bloco dos caretas tem mais de 100 integrantes e entra em cena no domingo (26), na segunda (27) e na terça (28). Segundo Evandro Araújo, um dos organizadores do evento, o bloco dos caretinhas conta com crianças a partir de 5 anos e são mais de 200 participantes. “São elas que vão continuar com a tradição, para que esta não se acabe”, conta.

Divulgação Tradição das máscaras vem de carnavais europeus. No Brasil, é mais comum em escolas de samba

Os caretas se diferenciam por confeccionarem as próprias máscaras, feitas a partir de uma base de barro e que vão ganhando forma através de papel e cola. Os personagens das máscaras são diversificados, ao gosto de cada um.

As roupas são de chita, confecionadas pelas costureiras locais. “Tudo é feito artesanalmente por nós, uma arte que vai passando dos pais para os filhos”, conta Evandro.

Uma vez na rua, a bateria embala a animação. No trajeto estão diversas vias da cidade de cerca de 12 mil habitantes. A tônica é fugir do cotidiano e se libertar, se jogar, colocar a diversão em primeiro lugar. E a população vem acompanhando os caretas no embalo do típico som feito pelo bloco.

As ruas lotam, a população se liberta e se empolga com a passagem de caretas e caretinhas. Um carnaval tradicional que não perde a alegria de ser. Que embala pelas fantasias artesanais e pelo som característico.

“Quem é de Guiratinga sabe que a gente até se arrepia quando sente o som do bloco dos caretas, é uma batida única. A população já sabe, conhece. É uma tradição belíssima”, descreve o jornalista Valdeque Matos.

E não tem idade para a animação. Se no bloco dos caretinhas têm crianças de 5 anos que até já aprenderam a confeccionar a própria máscara, no dos caretas têm aqueles com mais de 60, mas que não perdem o samba no pé.