Em livro, Nicolas desfila histórias sobre infância em Diamantino

O escritor cuiabano Nicolas Behr lança na quarta (7) seu Dicionário Sentimental de Diamantino, um apanhado de textos cujo tema principal é a memória - dele e de outros - da infância passada na cidade localizada a cerca de 190 quilômetros de Cuiabá e dotada das mesmas belezas naturais de municípios próximos, como Rosário Oeste e especialmente o mais conhecido de todos, Nobres.

Pelo menos assim o era antes do advento da soja, como lembra o press release de lançamento do livro, “vegetal que mudou a paisagem da infância do poeta para sempre”; e os moradores dizem ser verdade: as grandes lavouras alteraram a cidade.

Divulgação Escritor, Nicolas também é redator publicitário e se engajou no movimento ecológico. Começou a escrever na década de 70, tendo feito trabalhos artesanalmente

Mas, as imagens, na memória das palavras de Behr, procuram guardar a beleza da cidade-diamante em suas múltiplas formas, como é do feitio do poeta. Trágico às vezes, mas irreverente e debochado volta e meia, marginal sempre.

Pelo menos é como sempre classificaram seu trabalho, iniciado nos anos 1970, no meio de vários outros escritores que preferiam passar à margem das editoras (como ele faz até hoje, aliás, pois o livro é lançamento independente), ainda que isso significasse, naqueles dias, usar mimeógrafos para textos datilografados ou escritos à mão e artesanalmente arranjados em volumes.

O primeiro desses foi confeccionado em 1977, quando ele já morava em Brasília (mudou-se para lá em 1974) e levava um título cujo cartão de visita é o de sempre, o do enfrentamento perene. Seja de convenção, do meio literário, da própria arte: Iogurte com Farinha. Nada demais para alguém que já afirmou certa vez: “não adianta colocar o poema num carro alegórico. Todos vão ver o carro alegórico. Eu gosto do estilo claro, limpo, direto. Sem rodeios, às vezes até sem poesia”.

"Eu gosto do estilo

claro, limpo, direto.

Sem rodeios, às vezes

até sem poesia", Behr

E nessa toada foram gestados Restos Mortais (1980, reunindo Iogurte com Farinha, Grande Circular, Caroço de Goiaba, Chá com Porrada e Bagaço, lançados entre 1977 e 1979), Vinde a mim as Palavrinhas (lançado em 2005 e composto por outros dez livros: Com a Boca na Botija, Perto do Dia, Elevador de Serviço, “Põe Sai Nisso!, Entre Quadras, Brasileia desvairada, Saída de Emergência, Kruh, 303F415, L2 Noves Fora W3”, todos construídos 1979 e 1980).

Em 1978, foi preso e processado pelo DOPS por porte de material pornográfico, no caso, seus livros artesanais. Foi julgado e absolvido no ano seguinte, diz ele. De 1980 em diante, tornou-se redator publicitário e se engajou no movimento ecológico.

Depois, permitiu-se um hiato de silêncio. Ao menos no tangente a lançar seus escritos. Voltou à carga nos anos 90; até ali, ignorando as editoras e a vivência do meio literário. Dessa safra vieram Porque Construí Braxília, Beijo de Hiena, Pelas Lanchonetes dos Casais Felizes, Segredo Secreto, Viver Deveria Bastar.

Breve nova pausa de textos nas gavetas até 2005, quando mostra ao mundo Em Primeira Pessoa, Umbigo, Menino Diamantino, Peregrino do Estranho, Braxília Revisitada, Introdução à Dendrolatria e Laranja Seleta. Este último enfim cede e é lançado por uma editora, a Língua Geral. Depois veio Beije-me e, por fim, o Dicionário Sentimental de Diamantino.

“Comecei a escrever esse livro [Dicionário...] no dia em que pisei em Diamantino pela primeira vez, em meados dos anos 60. Deveria ter então cinco ou seis anos. Mas passei tudo para o papel recentemente. Levou uns dois anos de pesquisa e escrita”, conta ao sobre seu mais recente lançamento, editado de maneira independente e cujo período abarcado nos temas cobre dez anos de sua existência na terra do quinto mineral mais caro do mundo e da qual ele tornou-se Cidadão Honorário em 2010.

Fez também Menino Diamantino, ilustrado pelos filhos, de 2003; A Lenda do Menino Lambari, com desenhos das crianças da Escola Municipal Castro Alves, do Assentamento Caeté, publicado em 2010.

Em Diamantino, travou contato com a rígida educação da Companhia de Jesus, responsável por alfabetizá-lo e educar boa parte de sua personalidade de então, pois aos dez anos, retornou com a família para a Capital onde nasceu. Daqui, mudou-se para Brasília, onde vive até hoje e cuja universidade (a UnB) resolveu instituir um prêmio de literatura com seu nome ano passado, tornou-se tese de mestrados.

Seguindo na contramão da marginalidade, Behr também foi convidado (e participou) da Feira Literária de Paraty (a mundialmente famosa Flip), da Feira Literária de Frankfurt (Alemanha), foi indicado e finalista do Prêmio Portugal Telecom por sua Laranja Seleta, em 2008.

Sobre pra que seguir nesse negócio de escrever, ele responde de maneira sucinta: “Não é uma pergunta difícil. É uma pergunta básica e necessária. Escrevo para preencher-me e para esvaziar-me. escrevo porque quero compartilhar meus sentimentos e emoções. É isso”.

Ele considera esse um processo prazeroso, mas demorado e algo cansativo, “uma luta com as palavras”, como disse literalmente à reportagem. “O poeta é um trabalhador braçal da linguagem”. Assim, é necessário ignorar o cansaço do processo e dar a cara ao tapa, enfrentar angústias relacionadas à “vontade de ser criativo, de ser sincero, de abrir as entranhas... de se expor”, conta, lembrando que a batalha começou aos 16 anos, durou (até agora) 20 livros e não parece dar sinais de terminar.

"Escrevo para preencher-me

e para esvaziar-me. Escrevo

porque quero compartilhar

meus sentimentos e emoções"

O Dicionário Sentimental de Diamantino busca reviver tempos cuja morada nos dias de hoje é sua memória, notadamente a vivida no acolhimento da infância e das pessoas simples e outras nem tanto, como aquelas hoje em evidência no cenário político nacional.

Cuiabá é o terceiro lugar onde Dicionário... será lançado, depois de Diamantino e Brasília. Normal pra quem sempre viveu entre mundos (seus pais vieram da Alemanha para administrar uma fazenda exatamente na cidade do título), fosse germano-luso-brasileiro, fosse cuiabano-diamantino-brasiliense.

Do escaldar da história de fato da cidade com o que ele mesmo viu e viveu nasceu o mais recente trabalho. A capa foi criada exclusivamente pela artista plástica Dalva de Barros e é composto de 80 verbetes e 90 fotografias.

_______________________

Serviço: