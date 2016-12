Escola revela talentos de alunos e lança livros; projeto na 5ª edição

Gilberto Leite Diretora Mariana Galego fala sobre o projeto Ciranda Literária que chega à 5ª edição neste ano

Uma atividade de sala de aula baseada em literatura tornou-se uma vitrine de lançamento de novos escritores dentro de uma escola. A ideia inicial era estimular os alunos adolescentes, inicialmente do sexto ao nono ano, a se expressar por meio da escrita.

Mas, o projeto deu tão certo que o colégio decidiu, após observar o quanto os alunos se empenhavam no trabalho, lançar uma edição reunindo textos de todos os alunos.

Deu tão certo que foi lançada nesta semana a quinta edição seguida da Ciranda Literária. A diretora do colégio Aplicação, onde as edições foram desenvolvidas, Mariana Galego, explica ao que, inicialmente, a busca era por tornar o hábito de ler e escrever parte da rotina dos jovens.

O princípio era disponibilizar a eles meios de tornar a atividade literária apetecível e prazerosa em um mundo saturado de estímulos visuais e interação textual rasa. “Temos obrigação de oferecer para eles, na escola, algo além do que já recebem em demasia do lado de fora”, considera.

Gilberto Leite Livros lançados durante as 5 edições. Trabalho é realizado por professores e alunos durante ano letivo

Ela afirma ser tudo parte de um sonho antigo concretizado há quatro anos. “Queria algum dia ver os trabalhos que os alunos do 6º ao 9º ano fazem na aula de literatura serem divulgados e apreciados fora das salas de aula”. A primeira vez que isso aconteceu, em edição bancada 50% pela escola e 50% pelos pais dos alunos, foi em 2011.

De lá para cá, o projeto ganhou respeito e engajamento de gente como Antônio Sodré, o poeta da transmutação que deixou este mundo há cinco anos, mas antes falou aos alunos sobre a escrita como rotina e verdade. Foi, aliás, uma de suas últimas interações didáticas.

Todo o trabalho é realizado durante o ano letivo, ao longo do qual os professores promovem a apresentação pedagógica dos gêneros literários aos alunos (conto, crônica, poesia, prosa, ensaio etc), além de temas a serem desenvolvidos.

Após rodas de conversa entre alunos e professores, é escolhido um desses gêneros para serem trabalhados no volume a ser lançado ao fim do ano. “O sonho se concretizou e o primeiro livro editado foi de poesia”, continua a diretora.

"Precisávamos despertar o

senso crítico, pois é o único

jeito de moldarmos pessoas

capazes de mudar o mundo"

Na edição seguinte foi a vez de relato pessoal, depois carta e ano passado, causo. Ela explana que o último gênero citado, apesar do estranhamento inicial dos alunos, pois sequer conheciam a palavra, terminou por ser dos mais bem aceitos, gerando participação e envolvimento dos alunos com a noção de pré-literatura (“no princípio era o Verbo”, é sempre bom lembrar) e seu subsequente desenvolvimento.

Neste 2016, as coisas foram expandidas à participação de praticamente todas as turmas do colégio, começando pelas crianças do terceiro ano mais os pré-adolescentes do quarto e quinto anos. Isso levou à adição de mais de um gênero literário, separado conforme o ano.

Por exemplo, os alunos do terceiro ao quinto ano ficaram com poesias; os do sexto ao nono ficaram encarregados de criar um artigo. “Precisávamos despertar neles o senso crítico, pois é o único jeito de moldarmos pessoas capazes de realmente transformar o mundo em que vivemos”, considera Mariana.

O lançamento do livro este ano teve ainda uma noite de autógrafos, para levar os novos escritores a vivenciar a parte final do ciclo de criação literária. Na ocasião, entre pais e convidados, foi chamado o advogado Eduardo Mahon para falar um pouco de sua rotina de trabalho (ele também escreve e lança livros periodicamente).