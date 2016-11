Gilberto Leite Escritor Odair de Moraes lança livro Contos Comprimidos, que têm só até 140 caracteres cada um

O professor da rede estadual e escritor várzea-grandense Odair de Morais, 34 anos, acaba de lançar seu primeiro volume individual de pequenas histórias, Contos Comprimidos, pela editora Multifoco, do Rio de Janeiro.

No livro, além da destreza com que, em pouquíssimas linhas, descreve paisagens e situações cabais, um contraponto entre a prolixidade das milhares de informações recebidas por todos, todos os dias e a necessidade de se ater com um pouco mais de atenção ao que quer que seja e mais ainda à literatura, ele impôs-se ainda um desafio adicional – o de não deixar que as histórias excedessem os 140 caracteres obrigatórios do antes microblog hoje mídia social Twitter.

Projeto grandioso, do ponto de vista ideológico, a ideia, conta o escritor, era conseguir não reduzir a qualidade literária dos microcontos à sua forma. A velhíssima discussão sobre quando se deve ou não submeter uma coisa à outra. A forma determina o conteúdo ou o contrário?

Ele conseguiu criar, se não respostas, pelo menos outros 100 (o número de contos do volume) questionamentos. E se lançou à montanha pessoal com dificuldades adicionais, considerando que ele definiu que todas as 100 histórias deveriam, à parte a ação descrita, ter e dar nome, idade e profissão aos personagens. “Só não consegui em uma das histórias, então, foram 99 seguindo o concebido”, explica Odair.

Talvez a resposta para essas imposições advenha de o escritor ter, após se formar em Letras e trabalhar já há vários anos como professor concursado da rede pública, cursado a faculdade de Comunicação Social (habilitação em Jornalismo) até o último semestre. “Só falta o TCC (Tese de Conclusão de Curso)”.

Para a maioria dos repórteres, redigir o lead de uma matéria pode causar angústia e tornar-se, por si só, desafio congênito. Para Odair, era a solução buscada.

Se na literatura os contos são chamados de short stories pelos estudiosos do gênero, o escritor, que começou na lida com as palavras relativamente tarde, somente aos 17 anos, entrou numas de ser direto, chamando-as de tweetstory mesmo.

Nesse mundo de pequenas partículas literárias ou comprimidos para a dor cotidiana da alienação induzida pelo trabalho e a rotina de pagar boletos e tudo o mais na vida, ele ainda queria ir além, por isso, transformou seus personagens em seres obrigatoriamente advindos da classe trabalhadora, aquela para quem o cotidiano sempre rasga a carne com suas torres de concreto, aço e vidro, em toda Babel espalhada Brasil afora, mundo adentro.

Muitas vezes, de maneira física e real, como no fortíssimo número 15 (os contos não são titulados, mas numerados): “Ao ser abandonado, Lúcio, 28, serralheiro, amputou o dedo. Quando pegou a indenização, viajou pra Corumbá. Encontrou a ex morando com outro”; outras por meio do esviceramento de dores sociais evidentes ao mesmo tempo que escondidas dos sentimentos, da empatia das pessoas.

É o caso de 21: “Mariana, 28, auxiliar de serviços gerais, sonha um dia ter um apartamento só seu. Mas, por enquanto, não pode sequer usar o elevador social”.

Gabriel/Projetor Noemi, da Folha de S. Paulo, diz que Odair ouve falas e sonhos de quem não tem como ser ouvido

Sobre esse aspecto da obra, escreveu a escritora e crítica literária Noemi Jaffe, colunista do jornal Folha de São Paulo: “Um comprimido para dor de cabeça; uma melancolia comprimida porque não tem por onde se expressar; uma trama complexa comprimida em pequenos comprimidos poéticos, porque o mundo não dá lugar para essas vozes, essas pessoas e seus problemas tão pequenos. Tão pequenos e, por isso, os maiores que podem existir. Odair de Morais ouve as falas e os sonhos de quem não tem como ser ouvido e, num procedimento próprio da poesia – dichtung, ou condensação, em alemão – comprime-os para que nós, afastados do mundo como estamos, possamos ouvi-las”.

E o também poeta explica que sua percepção algo grande sobre o comezinho nasce de uma opção literária sim, mas também de sua vivência. “Apesar de ter começado somente aos 17, quando comecei a devorar com mais seriedade volumes de séries como Para Gostar de Ler e Machado de Assis. Então, talvez a opção pela arte tenha vindo da convivência com meus amigos, muitos deles desenhistas e músicos”.

Também aprendeu muito com o rap nacional. “Ouvia muito Racionais [MCs] e sempre achei interessante isso em todo o movimento do rap: ninguém te instrui muito bem sobre como fazer, mas sempre te ensinam de que lado você está", considera. Assim, ensinam a reconhecer sua classe, sua comunidade, sua cor e posição no complexo tecido socioeconômico brasileiro. "Essa pegada social hoje é primordial para entender o porquê, muitas vezes, a esquerda não dialoga com a periferia”, resume, acertando no alvo.

Gilberto Leite Livro de Odair de Morais foi lançado pela editora Multifoco do RJ

Estímulo adicional ele recebeu, logo depois, ao sagrar-se um dos vencedores de um concurso literário, o Palavra Aberta, promovido por uma livraria da capital com a organização de escritores conhecidos da cena local.

Naquela ocasião, um poema ficou entre os três primeiros colocados. Levou junto, além do reconhecimento, um número hoje não sabido de livros. Ainda nessa fase, aceitou a guerra de tornar-se colunista semanal do jornal Diário de Cuiabá.

Manteve a rotina pesada, um texto literário por semana, por quase dois anos. Sucumbiu às vezes ao vazio do abismo entre vocação e a opressão de todo trabalho obrigatório, rotineiro, alienante. “Escrevi algumas bobagens também, porque às vezes ficava sem assunto, mas tinha de manter o espaço”.

Sobre as influências literárias, além do maior de todos (Machado de Assis), ele lembra bem de seus primeiros contatos com Fernando Sabino, Clarice Lispector e Mário Quintana e seu Caderno H.

“Textos próximos da crônica, cujo objetivo é poetizar o cotidiano, algo que sempre foi essencial pra mim. O que, para muitos, é imperceptível e, às vezes, sem fazer distinção entre o que é poema e o que é prosa, o autor tem de encontrar o essencial, o cerne de tudo”.

Para o futuro, o objetivo é conseguir lançar outros novos 50 microcontos, mais um volume novo de hai-kais. Nesse formato, inclusive, ele já publicou, em edição artesanal e própria, um volume. “Os dois estão prontos, mas preciso conseguir uma editora”.

Outro de seus gols na carreira literária foi a participação na antologia de contos e poesias Beatniks, Malditos e Marginais em Cuiabá, organizada pelo escritor, cineasta, filósofo e ativista Wuldson Marcelo.

O motivo para seguir numa trilha que não dá nem dinheiro nem reconhecimento ou glória, ele entrega em 87: “’quem muda sempre de caminho encontra paisagens inesperadas", escreve no passaporte Júlio Calazans, 53, empresário, após outro divórcio”.

De paisagem em paisagem, sejam elas mentais e meramente imaginadas ou feitas de asfalto, pantanal e cerrado, também se vive, acredita Odair de Morais.