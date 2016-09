Escritor mostra violência, desamor, a paranoia urbana em livro de contos

Gilberto Leite Livro está prestes a ser lançado pela Carlini

Em seu segundo livro de contos, a ser lançado entre o final deste mês e a primeira quinzena de outubro, o escritor cuiabano Wuldson Marcelo cria um território imaginário para poder abarcar várias cidades. Esta será a terceira publicação, pois ele também organizou e participou da antologia Beatniks, Maldit@s e Marginais.

Em comum entre todas elas, desencontros, violência, desamor e a paranóia urbana. Esses, mais breves lapsos de encantamento nascidos de fugas diversas tais quais álcool, desejo, assassinatos, simples sonhos e alguns breves encontros são algumas das matérias que compõem os 18 contos reunidos sob o título: Obscuro-Shi – Contos e Desencontros em Qualquer Cidade.

O escritor explica que o novo lançamento será publicado pela Carlini e Caniato Editorial, após ser uma das obras contempladas no edital de incentivo à cultura lançado pela Prefeitura de Cuiabá entre outubro e novembro de 2015.

A atual predileção pelas histórias curtas como modo de expressão é resultado, conta Wuldson, do abandono de um romance iniciado por ele quando contava ainda 16 anos, mais ou menos dois depois da decisão de se tornar escritor. “Depois que se começa a escrever, às vezes não considera que está bom o suficiente para levar adiante. Então, deixei de lado e resolvi escrever contos”, fala Wuldson.

Para o autor, angústia e violência são temas presentes em todos os 18 contos. As narrativas tentam descrever as consequências do desamparo das pessoas na contemporaneidade. “Mas isso é feito tendo como foco encontros culturais que não chegam a aprofundar questões como identidade ou hibridação, mas trazem à tona as interdições que se agrupam ao redor das relações contemporâneas”, comentou.

Nessa busca por descrições que coubessem em qualquer grande cidade do planeta e devido ao fato de todas as personagens femininas serem descendentes de japoneses, a presença da palavra shi (uma maneira de descrever a localização das cidades e províncias por lá, mais ou menos como nossas UF por aqui), que ao mesmo tempo tem a sonoridade da palavra morte e do número quatro, considerado agourento por lá exatamente por essa semelhança sonora.

“Em contrapartida, todos os personagens masculinos são afro-descendentes. Isso também direcionou as histórias para coisas que pra mim são muito caras, como denúncia social, racismo e discriminação”, esclarece o filósofo e mestre em estudos de linguagens contemporâneas.

Gilberto Leite Morador do CPA II, ele cita guerra sócio-política na qual todos os personagens se vêem enredados

Na percepção dele, morador do CPA II desde o ano de 1981, uma unidade temática possível é essa guerra sócio-política na qual todos os personagens dos 18 contos se vêem enredados. “O livro lida com convulsões emocionais e explosões de violência de uma metrópole inventada, mas que pode ser qualquer centro urbano. A cidade é a personagem central, que observa os obstáculos que estão diante de seus agentes sociais na luta pela existência/resistência/sobrevivência”, diz.

Um processo vivenciado, sentido e denunciado por ele desde 2003, quando começou a composição das obras hoje enfim reunidas em um volume impresso e pronto a ser lançado. Nesse caminho, ouviu diversas vezes que deveria ter um “trabalho de verdade” além da literatura ou que a esta se dedicasse depois de conseguir tão falada estabilidade econômica. Mas, resistir é palavra de ordem para ele desde muito cedo.

O artista de 37 anos destaca Canibais e Gladiadores na Festa Verde-Amarela por seu “forte teor político”. Para descrever seu processo criativo, ele afirma, geralmente, pensar no final da história e, a partir de uma estrutura flexível, preenche lacunas e reescreve trechos, até perceber se é não viável o que imaginou inicialmente.

“Quando o término satisfaz, dou por encerrado o processo. Caso contrário, revejo os passos ou modifico o final. De certo modo, os meios me interessam mais que os fins. Esse processo foi mais constante em Obscuro-shi do que em Subterfúgios Urbanos, meu primeiro livro de contos lançado”.

"Como disse Nietzsche,

temos a arte para não

sucumbirmos à verdade"

Sobre os sempre polêmicos recursos de incentivo à cultura (muitos acham que o Estado não deveria financiar obras ou artistas), Wuldson revela que, como todo artista, sentiu algumas dificuldades com a parte burocrática, mas no fim tudo se encaminhou para o melhor.

“Considero o incentivo necessário e bem vindo neste tempo sombrio em que vivemos, de crises política, ética e humanitária. É muito complicado conseguir levantar recursos para tocar em frente qualquer projeto artístico em Cuiabá. E fomento à cultura é um direito, já que o acesso à arte também o é. Como disse Nietzsche, temos a arte para não sucumbirmos à verdade”, diz ele .

Publicações

Wuldson também é autor de Subterfúgios Urbanos, publicado em 2013 pela editora carioca Multifoco. Em 2013, organizou e participou da coletânea de contos e poesias Beatniks Malditos e Marginais em Cuiabá: Literatura na Cidade Verde, também pela Multifoco.